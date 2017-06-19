«Группа ГАЗ» начала производство цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT» в Турции

17 августа 2017 г.

Сакария

«Группа ГАЗ», один из крупнейших производителей коммерческой техники в Европе и экспортер в более чем 40 стран, входящая в состав одной из ведущих в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», начала выпуск грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби «ГАЗель NEXT» в Турции. Новые модели станут серьезным дополнением к бортовой и грузопассажирской версиям «ГАЗель NEXT», которые производятся в Сакарии с 2014 года, и позволят существенно расширить линейку современных, надежных и многофункциональных коммерческих автомобилей ГАЗ на турецком рынке. На основе четырех базовых моделей в партнерстве с турецкими производителями будет изготавливаться более 200 модификаций автомобилей для различных видов бизнеса.

«Группа ГАЗ» начала выпуск грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби «ГАЗель NEXT» в Турции. Основные комплектующие для производства техники поставляются из России, а также закупаются у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби «ГАЗель NEXT», собранные на производственной площадке ГАЗа в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок этой осенью.

Отличительные черты грузового фургона «ГАЗель NEXT»  большой объем кузова, высокая функциональность и самая богатая в своем классе базовая комплектация. Объем кузова составляет 13,5 куб. м. Специальный люк позволяет провозить длинномерные грузы длиной до 5 м. Удобный доступ в грузовой отсек позволяет максимально ускорить процессы загрузки и разгрузки автомобиля. Задние двери фиксируются в промежуточном положении – под углом 90 градусов и при полном открытии на 270 градусов, предоставляя перевозчику свободу действий даже в ограниченном городском пространстве. Уже в базовую комплектацию автомобиля входя обивки боковых стен фургона из высокопрочного пластика и напольное покрытие из специальной водостойкой и износостойкой фанеры, которые защищают поверхность кузова от истирания и повреждений.

Грузопассажирский фургон-комби «ГАЗель NEXT» позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб. м груза и объединяет в себе преимущества грузового автомобиля и комфортабельного микроавтобуса. Широкая сдвижная дверь обеспечивает удобный вход в заднюю часть салона. Сиденья заднего ряда складываются, превращаясь в удобное спальное место. Специальные ниши под задним рядом сидений и под крышей над передним рядом позволяют размещать личные вещи водителя и пассажиров. Уже в базовой комплектации на автомобиль установлен предпусковой подогреватель-догреватель Webasto и магнитола 2 DIN.

Автомобиль оборудован легким, компактным и экономичным двигателем Cummins ISF 2,8 мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 330 Нм. Огромный запас по мощности и крутящему моменту позволил выбрать для двигателя оптимальные настройки, которые обеспечивают высокий ресурс и отличные динамические и тяговые характеристики при низком расходе топлива. Даже при полной загрузке автомобиль можно уверенно эксплуатировать в горной местности и в сложных дорожных условиях.

Применение нового пластикового топливного бака, объем которого вырос до 80 литров, обеспечивает большой запас хода на одной заправке. Внедренные в раму усилители позволили повысить прочность и надежность конструкции всего автомобиля.

Одна из самых важных конструктивных особенностей «ГАЗели NEXT»  двухрычажная независимая передняя подвеска  обладает высокой надежностью и специально подготовлена для интенсивной эксплуатации автомобиля с полной загрузкой. Вместе с реечным рулевым управлением, тормозной системой с двукратным запасом мощности, просторной и удобной кабиной водителя, подвеска обеспечивают отличную управляемость, высокий уровень эргономики и комфорта.

На базе автомобилей «ГАЗель NEXT» может выпускаться до 200 модификаций автомобилей: промтоварные фургоны и рефрижераторы, самосвалы и ремонтные мастерские, автомобили скорой медицинской помощи, мобильные автолавки и фудтраки.

Павел Середа, директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ», глава дочерней компании «Группы ГАЗ» в Турции:

- Старт производства цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT»  это третий этап развития нашей производственной площадки в Сакарии после старта производства «ГАЗели БИЗНЕС» в 2012 году и «ГАЗели NEXT» в 2014 году. С запуском новых моделей мы открываем собственную дочернюю компанию в Турции, что позволит нам еще быстрее развиваться на местном рынке. Мы планируем развивать дилерскую сеть, расширять линейку автомобилей локальной сборки и активно привлекать турецкие компании, которые смогут делать спецтехнику на базе наших автомобилей.

Чингиз Юксел, директор сборочного производства ГАЗа в Турции:

- Специально для запуска производства цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT» мы модернизировали и перенастроили сборочное оборудование, которое теперь работает с новым типом кузова. Установленные на заводе международные стандарты качества «Группы ГАЗ» регламентируют все производственные процессы, что позволяет на выходе получать продукт, соответствующий самым высоким стандартам качества.