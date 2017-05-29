«Группа ГАЗ» отправляет автомобили «ГАЗель NEXT» в Иорданию

29 июня 2017 г.

Нижний Новгород

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», начинает поставку автомобилей в Иорданию. Соглашение о поставке автомобилей было подписано с компанией-дистрибьютором Al-Sultan. До конца года в Иорданию будут направлены бортовые автомобили «ГАЗель NEXT» с короткой и удлиненной базой, цельнометаллический фургон, фургон-комби и пассажирские микроавтобусы.

«Группа ГАЗ», один из крупнейших производителей коммерческого транспорта в Европе и поставщик коммерческой техники в более чем 40 стран, поставит в Иорданию легкие коммерческие автомобили «ГАЗель NEXT». Документ о поставке подписан управляющим директором экспортной компании «Группы ГАЗ» Леонидом Долговым и генеральным директором компании Al-Sultan Монафом Хашимом Саидом.

Автомобили «ГАЗель NEXT» станут первыми продуктами «Группы ГАЗ», эксплуатация которых начнется на территории Иордании. После получения первой партии компания Al-Sultan проведет серию презентаций модельной линейки «ГАЗель NEXT» местным клиентам, которые также смогут протестировать автомобили в реальных условиях эксплуатации. Продукты линейки «ГАЗель NEXT» – это многофункциональные коммерческие автомобили для различных видов бизнеса и пассажирских перевозок, которые адаптированы для эксплуатации на плохих дорогах и в жарком климате.

Бортовой автомобиль «ГАЗель NEXT» имеет рамную конструкцию, что обеспечивает надежность автомобиля и возможность эксплуатации в сложных дорожных условиях при больших нагрузках, а также позволяет устанавливать на автомобиле широкую линейку специализированных надстроек для различных видов бизнеса. Грузоподъемность автомобиля – 1,5 тонны, полная масса – 3,5 тонны.

Фургон «ГАЗель NEXT» отличается функциональностью, хорошей управляемостью и эргономичностью. Объем кузова грузового фургона составляет 13,5 куб. м. Специальный люк под пассажирским сиденьем дает возможность перевозить длинномерные грузы до 5 м. Удобный доступ в грузовой отсек позволяет максимально облегчать и ускорять загрузку и разгрузку автомобиля. Задние двери фиксируются в промежуточном положении – под углом 90°, при полном открытии – на 270°.

Грузопассажирский фургон-комби «ГАЗель NEXT» позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб. м груза, машина объединяет в себе преимущества грузового автомобиля и комфортабельного микроавтобуса. Кузов «ГАЗель NEXT» изготовлен из оцинкованной стали, отдельные элементы – из высокопрочного стеклопластика. Это обеспечивает высокий ресурс и хорошие антикоррозионные свойства автомобиля.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT» предназначен для перевозки 16 человек. Салон с панорамным остеклением обеспечивает отличную обзорность. В салоне спроектирован высокий проем боковой двери и низкая подножка для удобства входа и выхода пассажиров. Три отопителя и кондиционер обеспечивают оптимальный климат в салоне при любой погоде. Повышенная жесткость кузова и зоны деформации, заложенные в конструкцию силовых элементов автомобиля, гарантируют безопасность пассажиров и водителя.

Леонид Долгов, управляющий директор GAZ International, экспортной компании «Группы ГАЗ»:

– Иордания – стратегически важный рынок для «Группы ГАЗ», так как, по сути, является «входными воротами» в регионы Ближнего Востока. Сейчас мы пристально изучаем этот рынок, и нам важно понимать, что о нашей технике думают потенциальные покупатели. Уверен, что местные клиенты по достоинству оценят функциональность, надежность и колоссальные возможности «ГАЗель NEXT» для бизнеса, которые будут востребованы в таких отраслях как сельское хозяйство, туризм, строительство и горнодобывающая промышленность.

Монаф Хашим Саид, генеральный директор компании Al-Sultan:

– У меня была возможность протестировать автомобили «Группы ГАЗ». Могу сказать твердо, что это очень достойные машины и у них есть все шансы найти своего покупателя, причем не только на рынке Иордании, но и всего Ближнего Востока. Я побывал на производственной площадке «Группы ГАЗ», посмотрел, как производится продукция. Процесс организован на высшем уровне, с применением мировых технологий автомобилестроения и современного оборудования.