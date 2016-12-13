«Группа ГАЗ» поставила 30 автобусов большого класса в Республику Киргизия

22 декабря 2016 г.

Москва, 22 декабря 2016 года, – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила в Республику Киргизия 30 автобусов большого класса ЛиАЗ-529360. Общая сумма контракта – 2,69 млн евро.

«Группа ГАЗ» поставила 30 городских полунизкопольных автобусов ЛиАЗ-529360 в Республику Киргизия. Автобусы закуплены в рамках республиканской программы обновления парка общественного транспорта и уже вышли на маршруты города Ош.

Автобус большого класса ЛиАЗ-529360 предназначен для работы на городских маршрутах и адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров – модель оснащена механической аппарелью. Машина оборудована дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 180 л.с. экологического класса «Евро-4» и рассчитана на транспортировку 104 пассажиров, включая 18 посадочных мест и одно место для пассажира с ограниченными возможностями. Передовые технологии окраски, антикоррозийная обработка, применение оцинкованного листа при облицовке бортов обеспечивают защиту кузова модели от сквозной коррозии на срок до 12 лет.

Все машины изготовлены в соответствии с требованиями заказчика, обладают высокой надежностью узлов и агрегатов, имеют улучшенные потребительские характеристики, высокую ремонтопригодность и один из самых низких показателей затрат на обслуживание среди автобусов такого класса.

Контракт предусматривает также поставку запасных частей и обучение персонала компании-пассажироперевозчика специфике обслуживания и эксплуатации модели ЛиАЗ-529360.