19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
Директор «Агентства Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Первом Московском деловом форуме предприятий туриндустрии «Путеводная звезда», который проходил в Marriott Grand Hotel 12 и 13 декабря 2016 года.
Москва, 22 декабря 2016 года, – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила в Республику Киргизия 30 автобусов большого класса ЛиАЗ-529360. Общая сумма контракта – 2,69 млн евро.
«Группа ГАЗ» поставила 30 городских полунизкопольных автобусов ЛиАЗ-529360 в Республику Киргизия. Автобусы закуплены в рамках республиканской программы обновления парка общественного транспорта и уже вышли на маршруты города Ош.
Автобус большого класса ЛиАЗ-529360 предназначен для работы на городских маршрутах и адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров – модель оснащена механической аппарелью. Машина оборудована дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 180 л.с. экологического класса «Евро-4» и рассчитана на транспортировку 104 пассажиров, включая 18 посадочных мест и одно место для пассажира с ограниченными возможностями. Передовые технологии окраски, антикоррозийная обработка, применение оцинкованного листа при облицовке бортов обеспечивают защиту кузова модели от сквозной коррозии на срок до 12 лет.
Все машины изготовлены в соответствии с требованиями заказчика, обладают высокой надежностью узлов и агрегатов, имеют улучшенные потребительские характеристики, высокую ремонтопригодность и один из самых низких показателей затрат на обслуживание среди автобусов такого класса.
Контракт предусматривает также поставку запасных частей и обучение персонала компании-пассажироперевозчика специфике обслуживания и эксплуатации модели ЛиАЗ-529360.