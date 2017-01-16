«Группа ГАЗ» поставила Нижегородской области вторую партию автомобилей в рамках госпрограммы закупки автомобилей скорой помощи

24 января 2017 г.

Нижний Новгород

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила государственным медицинским организациям Нижегородской области 15 машин в рамках федеральной программы закупки автомобилей скорой помощи. Ранее, в сентябре 2016 года, компания уже передала нижегородским медикам 12 автомобилей. Общий объем поставок автомобилей скорой медицинской помощи марки ГАЗ во все регионы России в рамках программы составил 1319 единиц техники.

«Группа ГАЗ» поставила 15 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Нижегородской области в рамках госпрограммы закупки медицинской автотехники. Автомобили скорой помощи класса «B» изготовлены на базе самого популярного в России легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС», который выпускается на Горьковском автозаводе. Для обеспечения наиболее выгодных условий обслуживания гарантия на автомобили расширена с двух до трех лет.

Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием.

Для обеспечения комфортных условий работы медицинского персонала машина оборудована поворотными креслами и мягким сиденьем с трехточечными ремнями безопасности для сопровождающих, дополнительным светом, розетками, аккумуляторной батареей, системой шумоизоляции. Оборудование имеет комбинированное автономное электропитание 220В/12В. Светодиодное освещение повышает энергоэфективность машины и обеспечивает удобные условия для работы врачей. Автономный отопитель повышенной мощности и дополнительная теплоизоляция позволяют с запасом обеспечить требования технического регламента по поддержанию комфортного температурного режима в салоне. Обивки салона из единых формованных панелей облегчают работы по его дезинфекции и обработке.

За счет мягкой подвески обеспечивается высокий комфорт пассажиров автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» в городских условиях, а за счет высокого клиренса и возможности установки блокировки дифференциала заднего моста автомобили эффективны и при эксплуатации в сложных дорожных условиях.