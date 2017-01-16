С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Нижний Новгород
«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила государственным медицинским организациям Нижегородской области 15 машин в рамках федеральной программы закупки автомобилей скорой помощи. Ранее, в сентябре 2016 года, компания уже передала нижегородским медикам 12 автомобилей. Общий объем поставок автомобилей скорой медицинской помощи марки ГАЗ во все регионы России в рамках программы составил 1319 единиц техники.
«Группа ГАЗ» поставила 15 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Нижегородской области в рамках госпрограммы закупки медицинской автотехники. Автомобили скорой помощи класса «B» изготовлены на базе самого популярного в России легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС», который выпускается на Горьковском автозаводе. Для обеспечения наиболее выгодных условий обслуживания гарантия на автомобили расширена с двух до трех лет.
Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием.
Для обеспечения комфортных условий работы медицинского персонала машина оборудована поворотными креслами и мягким сиденьем с трехточечными ремнями безопасности для сопровождающих, дополнительным светом, розетками, аккумуляторной батареей, системой шумоизоляции. Оборудование имеет комбинированное автономное электропитание 220В/12В. Светодиодное освещение повышает энергоэфективность машины и обеспечивает удобные условия для работы врачей. Автономный отопитель повышенной мощности и дополнительная теплоизоляция позволяют с запасом обеспечить требования технического регламента по поддержанию комфортного температурного режима в салоне. Обивки салона из единых формованных панелей облегчают работы по его дезинфекции и обработке.
За счет мягкой подвески обеспечивается высокий комфорт пассажиров автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» в городских условиях, а за счет высокого клиренса и возможности установки блокировки дифференциала заднего моста автомобили эффективны и при эксплуатации в сложных дорожных условиях.