«Группа ГАЗ» поставила в Московскую область 350 автобусов малого и среднего классов

2 февраля 2017 г.

Москва

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила ГУП МО «Мострансавто» 350 автобусов малого и среднего классов. Общая стоимость контракта составила более 970 млн рублей.

«Группа ГАЗ» поставила 350 автобусов малого и среднего классов ГУП МО «Мострансавто» на общую сумму более 970 млн рублей. В рамках контрактов в парки крупнейшего перевозчика Московской области поступили 279 маршрутных автобусов «ГАЗель NEXT» производства Горьковского автозавода и 71 городской низкопольный автобус «ГАЗ Kursor» производства Ликинского автобусного завода.

Маршрутные автобусы малого класса «ГАЗель NEXT» оснащены кондиционерами, маршрутными информаторами, видеорегистраторами, а также системами видеонаблюдения и дополнительными воздушными отопителями салона для использования в зимнее время. Вместимость машины – 18 посадочных мест, высота салонного пространства автобуса составляет 190 см, что делает доступ для пассажиров в салон максимально комфортным. Доступ осуществляется через переднюю дверь, оснащенную электромеханическим приводом. Рабочее место водителя автобуса «ГАЗель NEXT» имеет улучшенные показатели по эргономике, а большая площадь остекления обеспечивает отличную обзорность. Усиленные задний мост и задняя подвеска модели позволяют эксплуатировать автобус в сложных дорожных условиях. Автобусы укомплектованы дизельными двигателями Cummins ISF 2.8.

Городской низкопольный автобус среднего класса «ГАЗ Kursor» предназначен для работы на маршрутах с низким и средним пассажиропотоком, модель адаптирована для перевозки маломобильных пассажиров. Машина оборудована дизельным четырехцилиндровым двигателем ЯМЗ-530 мощностью 210 л.с. экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач и рассчитана на транспортировку 75 пассажиров, включая 18 посадочных мест. В комплектацию автобуса входят системы кондиционирования, видеонаблюдения, навигации и цифровой тахограф. «ГАЗ Kursor» был признан «Автобусом года» на международной выставке Busworld-2016 в Москве.