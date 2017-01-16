С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Москва
«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила ГУП МО «Мострансавто» 350 автобусов малого и среднего классов. Общая стоимость контракта составила более 970 млн рублей.
«Группа ГАЗ» поставила 350 автобусов малого и среднего классов ГУП МО «Мострансавто» на общую сумму более 970 млн рублей. В рамках контрактов в парки крупнейшего перевозчика Московской области поступили 279 маршрутных автобусов «ГАЗель NEXT» производства Горьковского автозавода и 71 городской низкопольный автобус «ГАЗ Kursor» производства Ликинского автобусного завода.
Маршрутные автобусы малого класса «ГАЗель NEXT» оснащены кондиционерами, маршрутными информаторами, видеорегистраторами, а также системами видеонаблюдения и дополнительными воздушными отопителями салона для использования в зимнее время. Вместимость машины – 18 посадочных мест, высота салонного пространства автобуса составляет 190 см, что делает доступ для пассажиров в салон максимально комфортным. Доступ осуществляется через переднюю дверь, оснащенную электромеханическим приводом. Рабочее место водителя автобуса «ГАЗель NEXT» имеет улучшенные показатели по эргономике, а большая площадь остекления обеспечивает отличную обзорность. Усиленные задний мост и задняя подвеска модели позволяют эксплуатировать автобус в сложных дорожных условиях. Автобусы укомплектованы дизельными двигателями Cummins ISF 2.8.
Городской низкопольный автобус среднего класса «ГАЗ Kursor» предназначен для работы на маршрутах с низким и средним пассажиропотоком, модель адаптирована для перевозки маломобильных пассажиров. Машина оборудована дизельным четырехцилиндровым двигателем ЯМЗ-530 мощностью 210 л.с. экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач и рассчитана на транспортировку 75 пассажиров, включая 18 посадочных мест. В комплектацию автобуса входят системы кондиционирования, видеонаблюдения, навигации и цифровой тахограф. «ГАЗ Kursor» был признан «Автобусом года» на международной выставке Busworld-2016 в Москве.