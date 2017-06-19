«Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 100 газовых автобусов ЛиАЗ стандарта «Евро-5»

28 июля 2017 г.

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила 100 низкопольных автобусов ЛиАЗ Нижегородскому пассажирскому автотранспортному предприятию №2. Автобусы оснащены газовыми двигателями ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5».

Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставил в Нижний Новгород 100 городских низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292. Длина каждого автобуса – 12 м, вместимость – 108 человек. Автобус большого класса ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и является самой популярной моделью большой пассажировместимости при обновлении парков в крупных городах страны. Так, в транспортном парке Москвы эксплуатируется около 4 тыс. низкопольных ЛиАЗ-5292.

Машины имеют автоматические коробки передач, системы ABS, гидроусилители руля. В автобусах установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки. Также автобусы оснащены, комплектом из трех маршрутных указателей и салонного табло, системами видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах, системами «книлинг» (наклон кузова) для удобного входа и выхода пассажиров, аппарелями и оборудованием ГЛОНАСС. Гарантийный срок – 18 месяцев или 150 000 км.

Автобусы, поставленные в Нижний Новгород, оснащены газовыми двигателями ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Это не первая поставка газовых ЛиАЗов в Нижний Новгород. В 2015 году город в рамках программы обновления парка закупил 144 газовых автобуса ЛиАЗ моделей 5256 и 5293.

В этом году «Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 50 дизельных ЛиАЗ-5295 и 50 автобусов ПАЗ-320414.