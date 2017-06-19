Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила 100 низкопольных автобусов ЛиАЗ Нижегородскому пассажирскому автотранспортному предприятию №2. Автобусы оснащены газовыми двигателями ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5».
Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставил в Нижний Новгород 100 городских низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292. Длина каждого автобуса – 12 м, вместимость – 108 человек. Автобус большого класса ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и является самой популярной моделью большой пассажировместимости при обновлении парков в крупных городах страны. Так, в транспортном парке Москвы эксплуатируется около 4 тыс. низкопольных ЛиАЗ-5292.
Машины имеют автоматические коробки передач, системы ABS, гидроусилители руля. В автобусах установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки. Также автобусы оснащены, комплектом из трех маршрутных указателей и салонного табло, системами видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах, системами «книлинг» (наклон кузова) для удобного входа и выхода пассажиров, аппарелями и оборудованием ГЛОНАСС. Гарантийный срок – 18 месяцев или 150 000 км.
Автобусы, поставленные в Нижний Новгород, оснащены газовыми двигателями ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Это не первая поставка газовых ЛиАЗов в Нижний Новгород. В 2015 году город в рамках программы обновления парка закупил 144 газовых автобуса ЛиАЗ моделей 5256 и 5293.
В этом году «Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 50 дизельных ЛиАЗ-5295 и 50 автобусов ПАЗ-320414.