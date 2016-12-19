«Группа ГАЗ» поставит 900 автобусов в Иран

27 декабря 2016 г.

Нижний Новгород, 27 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в корпорацию «Русские машины» одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», подписала меморандум о взаимопонимании с муниципальными властями четырех городов Ирана. В результате кооперации автобусная техника «Группы ГАЗ» будет поставляться для обновления парков общественного транспорта Ирана. Данный проект станет новым этапом освоения иранского рынка бизнесами «Русских машин», в дополнение к сотрудничеству в области вагоностроения и производства строительно-дорожной техники.

«Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с мэрами иранских городов Тебриз, Карадж, Кум и Урмия о поставке 900 автобусов ЛИАЗ. Стороны договорились о реализации готовой автобусной продукции и о возможности поставки машкомплектов после организации сборки техники «Группы ГАЗ» в Иране. Спецификации моделей автобусов ЛИАЗ для поставок на иранский рынок будет определять техническая рабочая группа, в которую вошли представители обеих сторон. Поставки планируется начать уже в 2017 году.

Иранская делегация посетила Ликинский автобусный завод и ознакомилась с опытом сервисного обслуживания автобусов, которое «Группа ГАЗ» ведет в рамках партнерства с правительством Москвы. Также гости ознакомились с модельным рядом «Группы ГАЗ» в ходе визита на Горьковский автомобильный завод.

Манфред Айбек, генеральный директор корпорации «Русские машины»:

– Соглашение «Группы ГАЗ» о поставках Ирану автобусной техники мы расцениваем как знаковое событие, свидетельствующее о том, что наше сотрудничество вышло на новый стратегический этап. Сегодня Иран является перспективным рынком для разных направлений бизнеса «Русских машин». Мы активно взаимодействуем с иранской стороной в сфере железнодорожного вагоностроения – с 2015 года в Иран было поставлено 272 вагонокомплекта производства холдинга «РМ Рейл», ряд новых контрактов с крупнейшими транспортными операторами сейчас находится в стадии финального обсуждения. Кроме того, мы более полутора лет работаем с иранскими партнерами по строительно-дорожной технике. Здесь наша основная цель – локализация, производство и продвижение на территории Ирана грейдеров серии TG. В 2017 году планируется поставка в Иран машинокомплектов для сборки первой партии автогрейдеров.

Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»:

– Мы заинтересованы в организации на всей территории Ирана полноценной дистрибуции и качественного послепродажного обслуживания всей нашей продукции: легких коммерческих автомобилей, городских и междугородных автобусов, тяжелых грузовиков. Также мы готовы поставлять двигатели ЯМЗ на предприятия Ирана по сборке грузовиков, автобусов, сельхозтехники, электрогенераторов и малых судов. За счет того, что мы производим технику в различных сегментах коммерческого транспорта, мы можем предложить иранским клиентам пакетное решение, которое позволит обеспечить комплексные потребности в транспортном обеспечении их бизнеса.

Сейед Мортез Сакианнеджад, мэр города Кум:

– Я очень рад, что сотрудничество между Россией и Ираном укрепляется и развивается. В городах Ирана мало знакомы с российской промышленностью. И такие визиты очень полезны для изучения возможностей нашего сотрудничества. Перед поездкой в Россию мы внимательно изучили потенциал «Группы ГАЗ». В результате визита у нас укрепилось доверие, и мы надеемся на долгосрочные связи. Хотелось бы отметить, что мы убедились в высоком уровне технологий на предприятиях «Группы ГАЗ». Мы увидели, что проведена впечатляющая работа по внедрению стандартов качества в рамках сотрудничества с международными автопроизводителями. Думаю, ваши технологии конкурируют с европейскими.