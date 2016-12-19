В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 27 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в корпорацию «Русские машины» одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», подписала меморандум о взаимопонимании с муниципальными властями четырех городов Ирана. В результате кооперации автобусная техника «Группы ГАЗ» будет поставляться для обновления парков общественного транспорта Ирана. Данный проект станет новым этапом освоения иранского рынка бизнесами «Русских машин», в дополнение к сотрудничеству в области вагоностроения и производства строительно-дорожной техники.
«Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с мэрами иранских городов Тебриз, Карадж, Кум и Урмия о поставке 900 автобусов ЛИАЗ. Стороны договорились о реализации готовой автобусной продукции и о возможности поставки машкомплектов после организации сборки техники «Группы ГАЗ» в Иране. Спецификации моделей автобусов ЛИАЗ для поставок на иранский рынок будет определять техническая рабочая группа, в которую вошли представители обеих сторон. Поставки планируется начать уже в 2017 году.
Иранская делегация посетила Ликинский автобусный завод и ознакомилась с опытом сервисного обслуживания автобусов, которое «Группа ГАЗ» ведет в рамках партнерства с правительством Москвы. Также гости ознакомились с модельным рядом «Группы ГАЗ» в ходе визита на Горьковский автомобильный завод.
Манфред Айбек, генеральный директор корпорации «Русские машины»:
– Соглашение «Группы ГАЗ» о поставках Ирану автобусной техники мы расцениваем как знаковое событие, свидетельствующее о том, что наше сотрудничество вышло на новый стратегический этап. Сегодня Иран является перспективным рынком для разных направлений бизнеса «Русских машин». Мы активно взаимодействуем с иранской стороной в сфере железнодорожного вагоностроения – с 2015 года в Иран было поставлено 272 вагонокомплекта производства холдинга «РМ Рейл», ряд новых контрактов с крупнейшими транспортными операторами сейчас находится в стадии финального обсуждения. Кроме того, мы более полутора лет работаем с иранскими партнерами по строительно-дорожной технике. Здесь наша основная цель – локализация, производство и продвижение на территории Ирана грейдеров серии TG. В 2017 году планируется поставка в Иран машинокомплектов для сборки первой партии автогрейдеров.
Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»:
– Мы заинтересованы в организации на всей территории Ирана полноценной дистрибуции и качественного послепродажного обслуживания всей нашей продукции: легких коммерческих автомобилей, городских и междугородных автобусов, тяжелых грузовиков. Также мы готовы поставлять двигатели ЯМЗ на предприятия Ирана по сборке грузовиков, автобусов, сельхозтехники, электрогенераторов и малых судов. За счет того, что мы производим технику в различных сегментах коммерческого транспорта, мы можем предложить иранским клиентам пакетное решение, которое позволит обеспечить комплексные потребности в транспортном обеспечении их бизнеса.
Сейед Мортез Сакианнеджад, мэр города Кум:
– Я очень рад, что сотрудничество между Россией и Ираном укрепляется и развивается. В городах Ирана мало знакомы с российской промышленностью. И такие визиты очень полезны для изучения возможностей нашего сотрудничества. Перед поездкой в Россию мы внимательно изучили потенциал «Группы ГАЗ». В результате визита у нас укрепилось доверие, и мы надеемся на долгосрочные связи. Хотелось бы отметить, что мы убедились в высоком уровне технологий на предприятиях «Группы ГАЗ». Мы увидели, что проведена впечатляющая работа по внедрению стандартов качества в рамках сотрудничества с международными автопроизводителями. Думаю, ваши технологии конкурируют с европейскими.