«Группа ГАЗ» поставит автомобили «Урал» для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири»

13 июня 2017 г.

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставит автомобили «Урал» для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». В проекте будут задействованы 174 полноприводных автомобиля, среди которых – самосвалы и бортовые автомобили «Урал NEXT», трубоплетевозы на шасси увеличенной грузоподъемности «Урал-6370».

«Группа ГАЗ» поставит для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» самосвалы (колесная формула 6х6) и бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками (6х6) «Урал NEXT», а также трубоплетевозы «Урал-6370» (6х6). Вся техника оснащена двигателями ЯМЗ-536 и ЯМЗ-652 мощностью 312 и 412 л.с. Машины будут поставлены к октябрю 2017 года компании «СГК-Механизация» (входит в холдинг «Стройгазконсалтинг», подрядчик «Газпрома» при строительстве трубопровода на четырехсоткилометровом участке трассы от Олёкминска до Алдана).

Автомобили будут использоваться при строительстве одного из масштабных проектов ПАО «Газпром» – магистрального газопровода «Сила Сибири», газотранспортной системы общей протяженностью 4 тысячи км, призванной обеспечить транспортировку газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай.

Автомобили будут эксплуатироваться в условиях полного бездорожья на отсыпке транспортных путей, транспортировке труб и различных грузов. Вся техника «Урал» – в специальной комплектации, на каждой машине установлен «северный пакет» опций для комфортных условий работы в суровых климатических условиях (в том числе – автономный отопитель кабины, подогреватель топливозаборника, подогрев топливной магистрали, утепление аккумуляторного отсека, утепление кабины).

Автомобили «Урал» отлично зарекомендовали себя при работе в сложных условиях, в районах Сибири и Крайнего Севера. Благодаря уникальной проходимости техника «Урал» «Группы ГАЗ» используется в самых разных отраслях при реализации стратегически важных для экономики России проектов. На шасси «Урал» устанавливаются различные виды специального оборудования. Это крановые и бурильные установки, агрегаты для ремонта скважин, паропромысловые установки, агрегаты для депарафинизации скважин, автобетоносмесители, топливозаправщики, пожарные автоцистерны, передвижные мастерские и др.