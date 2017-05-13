Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставит автомобили «Урал» для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». В проекте будут задействованы 174 полноприводных автомобиля, среди которых – самосвалы и бортовые автомобили «Урал NEXT», трубоплетевозы на шасси увеличенной грузоподъемности «Урал-6370».
«Группа ГАЗ» поставит для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» самосвалы (колесная формула 6х6) и бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками (6х6) «Урал NEXT», а также трубоплетевозы «Урал-6370» (6х6). Вся техника оснащена двигателями ЯМЗ-536 и ЯМЗ-652 мощностью 312 и 412 л.с. Машины будут поставлены к октябрю 2017 года компании «СГК-Механизация» (входит в холдинг «Стройгазконсалтинг», подрядчик «Газпрома» при строительстве трубопровода на четырехсоткилометровом участке трассы от Олёкминска до Алдана).
Автомобили будут использоваться при строительстве одного из масштабных проектов ПАО «Газпром» – магистрального газопровода «Сила Сибири», газотранспортной системы общей протяженностью 4 тысячи км, призванной обеспечить транспортировку газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай.
Автомобили будут эксплуатироваться в условиях полного бездорожья на отсыпке транспортных путей, транспортировке труб и различных грузов. Вся техника «Урал» – в специальной комплектации, на каждой машине установлен «северный пакет» опций для комфортных условий работы в суровых климатических условиях (в том числе – автономный отопитель кабины, подогреватель топливозаборника, подогрев топливной магистрали, утепление аккумуляторного отсека, утепление кабины).
Автомобили «Урал» отлично зарекомендовали себя при работе в сложных условиях, в районах Сибири и Крайнего Севера. Благодаря уникальной проходимости техника «Урал» «Группы ГАЗ» используется в самых разных отраслях при реализации стратегически важных для экономики России проектов. На шасси «Урал» устанавливаются различные виды специального оборудования. Это крановые и бурильные установки, агрегаты для ремонта скважин, паропромысловые установки, агрегаты для депарафинизации скважин, автобетоносмесители, топливозаправщики, пожарные автоцистерны, передвижные мастерские и др.