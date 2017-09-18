«Группа ГАЗ» поставит более 1700 автобусов в Московскую область

30 октября 2017 г.

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставит 1758 автобусов в Московскую область. «Группа ГАЗ» осуществит поставку автобусов всего за семь месяцев – это беспрецедентный темп обновления пассажирского парка в России. Машины начнут работать на подмосковных маршрутах до конца марта 2018 года.

«Группа ГАЗ» поставит 1758 автобусов для эксплуатации в более чем 60 муниципалитетах Подмосковья. Сегодня ключи от первой партии из 100 автобусов Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал руководителям муниципальных транспортных предприятий региона. Автобусы будут поставлены в рамках программы обновления пассажирского транспорта по заказу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Поставки будут вестись через «Сбербанк Лизинг», который стал победителем электронного аукциона.

В рамках контракта в Московскую область будут поставлены автобусы трех предприятий, входящих в «Группу ГАЗ» (Горьковского автозавода, Ликинского и Павловского автобусных заводов): 900 автобусов «ГАЗель NEXT», 540 автобусов большого класса «Вояж» на шасси Scania, 243 автобуса среднего класса «Вектор NEXT» и 75 городских низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292. Все автобусы адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями – оснащены аппарелью и местами для инвалидных колясок. Автобусы оснащены системой «Орбита 0.2» (контроль за передвижением пассажирского транспорта, контроль бортовых систем и дополнительного оборудования), оборудованием ГЛОНАСС, современными системами видеонаблюдения и видеофиксации, а также климат-контролем.

В настоящий момент в парке «Мострансавто» эксплуатируется свыше 3 тысяч автобусов производства «Группы ГАЗ», что составляет около 60% общего числа автобусов парка. Более 700 из них – это автобусы, которые в рамках сотрудничества «Группы ГАЗ» с «Мострансавто» были специально изготовлены для Олимпийских Игр в Сочи 2014 года с учетом требований надежности и безопасности, предъявляемых к транспортному обслуживанию международных мероприятий подобного уровня. После Олимпиады автобусы вышли на маршруты Подмосковья в рамках программы «Олимпийское наследие».

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области:

– Мы передаем в наши муниципалитеты подразделениям «Мострансавто» очередную большую партию современных, качественных отечественных автобусов. Всего у нас более 5 тысяч единиц техники работает под брендом «Мострансавто». Каждый год мы находим возможность обновлять общественный транспорт. Запрос огромный и благодаря партнерству с ГАЗом, с компанией «Сбербанк Лизинг» мы смогли приобрести большую партию автобусов, которые будут поставлены до марта следующего года. Я очень надеюсь, что каждый из представленных здесь автобусов будет служить надежно, долго.

Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»:

– Мы горды тем, что столь крупный и сложный контракт доверили «Группе ГАЗ». Но это и большая ответственность, с учетом максимально высоких требований к комфорту и надежности общественного транспорта, которые предъявляет Правительство области. Московская область является лидирующим регионом в стране по объему обновления общественного парка автобусов благодаря комплексному подходу Правительства региона к решению задач развития пассажирских перевозок, повышению их безопасности и эффективности. Для обновления парка Подмосковья мы предложили современные модели автобусов, созданные с учетом передовых тенденций автобусостроения. «Группа ГАЗ» выпускает самый широкий в стране модельный ряд автобусов и для Московской области мы создали комплексное транспортное решение пассажировместимостью от 16 до 94 мест на маршруты различной протяженности и интенсивности. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и высокому уровню комфорта для всех категорий пассажиров.

Новая модификация каркасного микроавтобуса «ГАЗель NEXT Citiline» изготовлена в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Большая накопительная площадка и специальная аппарель обеспечивают возможность перевозки в салоне инвалидов-колясочников или пассажиров с детской коляской. Микроавтобус имеет 16 посадочных и 4 стоячих места. Высота салона – 190 см – позволяет стоять в автобусе в полный рост. Широкая площадь остекления придает воздушность конструкции и обеспечивает отличную обзорность. Водительское сиденье отделено от пассажиров – водитель не отвлекается во время движения, в то же время организация салона позволяет ему контролировать вход и выход. Рабочее место водителя комплектуется комфортабельным сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором. Складная передняя дверь с электромеханическим приводом (как в автобусах большого класса) и заниженная подножка обеспечивают удобство входа/выхода. Два дополнительных отопителя обеспечивают комфортную температуру в салоне в холодную погоду.

Автобус «Вояж» на шасси Scania предназначен для работы на междугородных маршрутах протяженностью до 500 км и выше. Надежное и экономичное шасси Scania в совокупности с современным кузовом автобуса, произведенном на заводе ЛиАЗ, создано с учетом российской специфики эксплуатации с оптимальным соотношением цены и качества. Автобус полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному классу автобусов. Панорамное ветровое стекло, аквариумный тип бокового остекления, большой объем багажных отсеков, высококачественные материалы в оформлении салона, широкий выбор комфортабельных пассажирских кресел делают автобус незаменимым на маршрутах между крупными городами. В автобусах предусмотрено специальное исполнение для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пользователей инвалидных колясок: подъемник кассетного типа, спецместо для инвалидной коляски, кнопки вызова водителя. Автобусы «Вояж» были задействованы в обслуживания XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Пассажировместимость – 60 человек.

Автобус «Вектор NEXT» рассчитан на перевозку от 43 до 53 пассажиров, имеет улучшенную эргономику водительского места, раздельную систему кондиционирования салона и усовершенствованную систему шумоизоляции. Модель оснащается электронными рейсоуказателями и бегущей строкой с информацией о маршруте. Автобус имеет множество комплектаций и в зависимости от компоновки салона может работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах. У автобуса – прекрасная обзорность, мягкая подвеска, хорошая динамика двигателя, легкое переключение передач, высокая маневренность (минимальный радиус разворота машины равен 6,7 м). Модернизированное шасси обеспечивает приспособленность модели к передвижению по дорогам с различным покрытием и по бездорожью, трансмиссия ГАЗ – точность и информативность управления, пневматическая тормозная система с дисковыми вентилируемыми тормозными механизмами передних и задних колес, ABS – надежное замедление автобуса в любых дорожных условиях, антипробуксовочная система (ASR) существенно упрощает управление на мокрой дороге или в других условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием. Модель оснащена современным российским дизельным двигателем ЯМЗ-534 экологического класса «Евро-5» объемом 4,43 л и мощностью 150 л.с., который позволяет автобусу развивать скорость до 100 км/ч

Автобус ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Данная модель стала самой популярной среди автобусов большой пассажировместимости при обновлении парков в крупных городах страны. Длина автобуса – 12 м, вместимость – 94 места. Автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля, системой «книлинг» (наклона кузова) для удобного входа и выхода пассажиров, аппарелями для инвалидных колясок и оборудованием ГЛОНАСС. В салоне установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки, комплект маршрутных указателей, салонное табло и система видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах.