«Группа ГАЗ» поставит компании «Транснефть» автомобили «Урал NEXT»

23 марта 2017 г.

Миасс

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставит компании «Транснефть» 40 автомобилей нового семейства «Урал NEXT». Поставка автомобилей российскому оператору магистральных нефтепроводов начнется в июле 2017 года.

«Группа ГАЗ» поставит компании «Транснефть» 40 автомобилей «Урал NEXT» (колесные формулы 4х4 и 6х6). К потребителю отправятся вахтовые автобусы для рабочих бригад, бортовые и грузопассажирские автомобили с крано-манипуляторными установками, седельные тягачи, самосвалы. Автомобили будут работать в местах эксплуатации трубопроводов в различных регионах России – Иркутской, Тюменской, Брянской, Самарской областях, Краснодарском крае.

«Транснефть» является одним из ключевых корпоративных клиентов автозавода «Урал» «Группы ГАЗ». Автозавод сотрудничает с компанией около 15 лет. В настоящий момент в транспортном парке «Транснефти» – около 1500 автомобилей «Урал». Это нефтепромысловая техника, автокраны, специализированные фургоны, автомастерские. Техника «Урал» эксплуатируется в местах прокладки трубопроводов, где часто отсутствуют дороги с твердым покрытием. География эксплуатации – от Ямало-Ненецкого автономного округа до Краснодарского края, от Калининградской области до Дальнего Востока.

Большегрузные автомобили семейства NEXT, выпуск которых начался в 2015 году, отвечают самым современным стандартам эргономики, надежности, безопасности и комфорта. Автомобили «Урал» и спецтехника на их базе способны работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать заболоченные участки, горные перевалы, глубокие снега и пески, брод глубиной 0,7 м. Легендарные внедорожные качества автомобиля, его надежность и высокий уровень комфорта высоко востребованы в сфере разведки и добычи нефти и газа.