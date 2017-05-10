«Группа ГАЗ» представляет новые модели спецтехники для строительной отрасли и ремонтных служб

30 мая 2017 г.

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», представляет новые модели специальной техники семейства NEXT: кран-манипулятор и топливозаправщик на базе среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT», мобильные ремонтные мастерские на базе фургона «ГАЗель NEXT» и внедорожника «Соболь 4х4». Автомобили представлены на выставке «Строительная техника и технология 2017», которая проходит в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 30 мая по 2 июня.

«Группа ГАЗ» представляет новые модели специальной техники семейства NEXT. Компания продолжает разрабатывать новые модели специальной техники на базе среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT». Данные автомобили предназначены для использования в строительной, дорожной сферах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, при обслуживании электросетей, а также в различных областях аграрного комплекса. Во многих сегментах бизнеса недорогие, экономичные и маневренные автомобили «ГАЗон NEXT» успешно заменяют спецтехнику, созданную на базе большегрузных автомобилей других марок. Позволяя владельцам получить выгоду за счет низкой стоимости владения и обслуживания автопарка.

Кран-манипулятор «ГАЗон NEXT» оснащен специальной установкой Unic URC 374K с вылетом стрелы от 3,41 до 10 м и грузоподъемностью от 480 до 3030 кг (на минимальном и максимальном вылете стрелы соответственно). Особенность автомобиля – удлиненная до 6,2 м бортовая платформа. Благодаря этому автомобиль идеально подходит для перевозки металлопроката, строительных и промышленных материалов длиной до 6 м. Установленная на автомобиле система автоматического складывания крюка «Юни-крюк» обеспечивает надежную фиксацию крюка во время движения автомобиля. В состав краново-манипуляторной установки входят устройства безопасности, контролирующие вес перемещаемых грузов, а также плавность перемещения груза, что исключает повреждение подъемного механизма во время работ.

Топливозаправщик «ГАЗон NEXT» оборудован цистерной объемом 5300 л и предназначен для доставки топлива на строительные площадки, к месту дорожных работ, а также на сельскохозяйственные предприятия. Особенность автомобиля – заднее расположение узла подачи топлива. Преимущество такой конструкции по сравнению с традиционным (боковым) расположением узла – возможность размещения техники по обе стороны цистерны, что облегчает заправку машин в условиях плохой проходимости. Складывающаяся лестница с поручнем и фиксатором от самопроизвольного раскладывания обеспечивает безопасность работы оператора. Использование алюминиевых элементов заправочной системы позволяет снизить снаряженную массу автомобиля и повышает качество топлива из-за отсутствия коррозии в трубопроводах.

Сервисные мастерские на базе фургона «ГАЗель NEXT» и внедорожника «Соболь 4х4» укомплектованы модульным ремонтным оборудованием известного мирового производителя Sortimo. В состав автомобилей входят открытые и закрытые полки с перегородками и боксами, выдвижные ящики, комплекты крепежей, откидной верстак. За счет модульного принципа оснащения салона клиент сможет подобрать оптимальный набор оборудования в соответствии с потребностями бизнеса.