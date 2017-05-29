«Группа ГАЗ» представляет новый автомобиль для нефтегазовой отрасли на международной выставке в Москве

27 июня 2017 г.

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», представляет на 14-й Международной выставке «Нефть и газ/MIOGE 2017» новую модификацию автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности со специальным агрегатом для обслуживания нефтепромысловых скважин. Выставка проходит с 27 по 30 июня в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

«Группа ГАЗ» представляет на 14-й Международной выставке «Нефть и газ/MIOGE 2017» новую модификацию автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности со специальным оборудованием – агрегатом для обслуживания нефтепромысловых скважин. Автомобиль экспонируется совместно с производителем нефтепромыслового оборудования, компанией KERUI GROUP.

Эффективность работы данного автомобиля достигается благодаря возможностям шасси. Грузоподъемность новой модели шасси достигает 30 т. Шасси оснащено двигателем ЯМЗ-653 мощностью 422 л.с. и крутящим моментом 2000 Нм, который соответствует перспективным экологическим требованиям «Евро-5». 16-ступенчатая коробка передач в сочетании с 2-ступенчатой раздаточной коробкой обеспечивают широкий диапазон переключения, позволяющий двигаться в различных дорожных условиях с максимальной эффективностью. Преимуществом шасси является его колесная формула 8х8, которая обеспечивает улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности. Допустимая нагрузка на два передних моста может достигать 18 т, нагрузка на мосты задней тележки – до 26 т. Конструкция шасси открывает широкие возможности для монтажа различных типов специального тяжелого оборудования, что обеспечивается монтажной длинной шасси, достигающей 8 500 мм за счет вариативности длины колесной базы и заднего свеса. Кабина – бескапотная, со спальным местом увеличенной ширины, с улучшенной тепло- и шумоизоляцией. Серийное производство модели планируется начать в 2018 году.

Автомобили «Урал», способные работать в условиях полного бездорожья, преодолевать болота, горные перевалы, глубокие снега и пески, высоко востребованы в сфере разведки и добычи нефти и газа. Они могут эксплуатироваться на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. Внедорожники «Урал» являются отличной базой для размещения специальной техники для различных отраслей народного хозяйства, в том числе – для нефтегазового комплекса: автоцистерны для перевозки нефти, воды, топливозаправщики, установки для обслуживания станков качалок, различные мастерские, самосвалы, автовышки, краны, тягачи для транспортировки полуприцепов и автоцистерн с нефтепродуктами.