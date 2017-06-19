«Группа ГАЗ» провела самую длительную тестовую эксплуатацию электробуса в России

8 августа 2017 г.

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», провела самую длительную тестовую эксплуатацию электробуса в России. Испытания проходили в Москве на базе филиала «Центральный» ГУП «Мосгортранс». Тестовая эксплуатация продлилась семь месяцев. Электробус ГАЗ стал единственным прототипом, перевозившим пассажиров на реальном маршруте.

«Группа ГАЗ» провела самые длительные испытания электробуса в России. За время тестовой эксплуатации в Москве с января по июль 2017 года пробег электробуса составил более 13 500 км, было перевезено более 25 000 пассажиров. Тестовая эксплуатация продлилась семь месяцев, из них пять месяцев электробус перевозил пассажиров по маршруту м2 «Фили – станция метро Китай-город» в двухсменном режиме, до этого два месяца проводились тестовые испытания, в том числе с грузовым балластом.

В ходе длительной обкатки специалисты «Группы ГАЗ» и ГУП «Мосгортранс» оценили работу электробуса в различных погодных условиях: в зимний период при температурах до -35 градусов, в дождливую весну и летом. Электробус во все сезоны продемонстрировал стабильные показатели работы, обеспечивающие необходимый пробег автобусов и пассажиропоток на маршрутах: средний суточный пробег составил 220 км с двумя подзарядками, на одной подзарядке запас хода составил 100 км с учетом работы системы отопления в холодное время года и кондиционера в жаркое. Зарядка батарей производилась в ночное время в течение двух-трех часов и на быстрой зарядке днем от 20 минут до часа.

Электробус ГАЗ разработан при участии МГТУ им. Баумана на базе модели, хорошо зарекомендовавшей себя при эксплуатации на дорогах российских городов, – низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Разработка на базе популярной модели автобуса позволяет достичь максимальной экономической эффективности для перевозчика в затратах на эксплуатацию и обслуживание техники. Электробус рассчитан на перевозку 75 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления трех кресел для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, оснащен системами кондиционирования, видеонаблюдения и оборудованием ГЛОНАСС. Силовая установка автобуса соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу.

По результатам испытаний электробусов различных производителей «Мосгортранс» ведет проработку перспективных требований к электробусам с учетом специфики эксплуатации электротранспорта в Москве. В соответствии с этими параметрами «Группа ГАЗ» готовит к представлению в декабре этого года обновленный прототип электробуса для столицы.

Вадим Сорокин, Президент «Группы ГАЗ»:

– Результаты тестовых испытаний на московских маршрутах показали, что электробус ГАЗ обеспечивает высокий уровень комфорта, экологичности и экономичности. Кроме того, тестовая эксплуатация позволила уточнить необходимые параметры эксплуатации электротранспорта в Москве. Мы готовы предоставить городу электробус, полностью соответствующий техническим требованиям «Мосгортранса». Обновленный электробус ГАЗ, который мы представим через несколько месяцев, будет иметь литий-титанатные батареи для обеспечения возможности ультрабыстрой зарядки длительностью от 4 до 20 минут. Помимо столицы, ряд других регионов страны сегодня проявляют интерес к развитию системы перспективного городского электротранспорта. В частности уже сегодня мы ведем переговоры сразу с несколькими регионами о тестировании электробусов ГАЗ на реальных маршрутах и прорабатываем условия поставки и эксплуатации электробусов с учетом специфики транспортного обслуживания в каждом регионе.