Группа ГАЗ» увеличивает гарантийный срок эксплуатации запасных частей к двигателям ЯМЗ

2 марта 2017 г.

Ярославль

Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Автодизель» «Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», увеличивает гарантийный срок эксплуатации запасных частей собственного производства к двигателям ЯМЗ. С первого июля гарантия вырастет с шести месяцев до года. Улучшение условий обслуживания обеспечено за счет повышения качества и ресурса продукции предприятия.

Завод «Автодизель» принял решение о двукратном увеличении гарантийного срока эксплуатации запасных частей собственного производства к двигателям ЯМЗ. Также предприятие улучшило качество упаковки запасных частей: в ближайшее время «Автодизель» перейдет на применение более плотной упаковки, что обеспечит лучшую сохранность деталей при транспортировке потребителям, снизит риски повреждения продукции на складах и торговых точках дилера. Кроме того, планируется улучшить условия консервации продукции, включая покрытие деталей специальным антикоррозийным составом. Все нововведения направлены на повышение конкурентоспособности продукции Ярославского моторного завода «Группы ГАЗ».

ЯМЗ выпускает 2,5 тыс. позиций запасных частей, которые реализуются в 161 дилерском центре сбытовой сети предприятия на территории РФ и СНГ, а также в отдельных точках продаж во всех регионах РФ.

Константин Рухани, директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ»:

- Использование фирменных запасных частей производства Ярославского моторного завода позволяет обеспечить высокую надежность и ресурс работы двигателя, в отличие от контрафактной продукции, применение которой может вызвать поломку двигателя и стать угрозой для безопасности транспортных средств. Работа над развитием ассортимента запасных частей и улучшением условий сервисного обслуживания проводится на основе мониторинга удовлетворенности клиентов и дилеров, который позволяет выявить актуальные потребности рынка.