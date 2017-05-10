Группа GEFCO, глобальный логистический оператор, и АО «СУЭК» подписали Меморандум о сотрудничестве

1 июня 2017 г.

Санкт-Петербург, Россия, 1 июня 2017 года – Группа GEFCO (дочернее общество ОАО «РЖД») и АО «СУЭК» заключили Меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны намерены осуществлять совместную работу по внедрению современных технологий в области логистики материалов, комплектующих и иных промышленных грузов.

1 июня Председатель правления Группы GEFCO Люк Надаль и Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский подписали Меморандум о сотрудничестве.

Являясь одним из ведущих поставщиков 3PL и 4PL услуг, GEFCO разрабатывает и внедряет эффективные решения по оптимизации логистических потоков промышленных предприятий. На протяжении последних нескольких лет GEFCO активно расширяет комплекс своих услуг в сфере внутрироссийских и международных железнодорожных перевозок.

В рамках меморандума GEFCO и СУЭК будут совместно разрабатывать оптимальные транспортные решения для поставки комплектующих и оборудования в сфере угольной промышленности с использованием современных и инновационных логистических технологий и практик.

«СУЭК и GEFCO реализовали уже не один совместный проект, большинство из которых не имеют аналогов – и по неординарности решения задач, и по тому, как эффективно и технологично эти задачи решаются. Подписанный меморандум – это еще один этап развития наших отношений, которые позволит создавать и применять лучшие инновационных интегрированные транспортно-логистические решения в области поставок комплектующих и оборудования для угольной промышленности», – отметил Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.

«GEFCO на протяжении долгого времени сотрудничает с компанией СУЭК. Подписание Меморандума станет новым шагом в развитии логистических решений GEFCO, в частности, в перевозках железнодорожным транспортом. Мы гордимся тем, что являемся логистическим партнером компании СУЭК, которая имеет стратегическое значение на российском промышленном рынке», – заключил Люк Надаль, Председатель правления Группы GEFCO.