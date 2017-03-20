Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
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Работника одной из коммерческих компаний, осуществляющих по договору с аэропортом Шереметьево погрузочно-разгрузочные работы, задержали с поличным за кражу международных почтовых отправлений. Его причастность к хищениям была установлена сотрудниками службы безопасности Почты России.
Даже зная о постоянном видеоконтроле, грузчик с ловкостью фокусника попытался в процессе работы незаметно вытащить из мешков с почтой пакеты с мобильными телефонами. Однако тщательное изучение записей с камер наблюдения, установленных на всех этапах транспортировки грузов, позволили сотрудникам почтовой безопасности задокументировать факты хищений и задержать подозреваемого с поличным.
В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии сотрудников полиции и понятых, в карманах рабочей одежды задержанного были обнаружены несколько дорогостоящих смартфонов в упаковках.
В настоящее время устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности и возможные сообщники подозреваемого. Все материалы по данному факту вместе с видеозаписями переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.