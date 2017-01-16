С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
По информации службы экономики администрации морского порта, в январе 2017 года объем грузооборота в целом по акватории составил 1 млн 248 тыс. тонн.
В разрезе портовых операторов грузооборот распределен следующим образом:
• ГП «Морской торговый порт «Черноморск» - 332 тыс.тонн.;
• СП ООО «Трансбалктерминал» - 363 тыс.тонн.;
• ООО «Ильичевский зерновой терминал» - 289 тыс.тонн.;
• ООО «Транс-Сервис» - 83 тыс.тонн.;
• ООО «Рисоил Терминал» - 55 тыс.тонн.;
• ООО «Олир Резорсиз» - 79 тыс.тонн.;
• ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» - 27 тыс.тонн.;
• ПАО «Ильичевский топливный терминал» - 15 тыс.тонн.;
• ООО «Черноморская стивидорная компания» - 5 тыс.тонн.
• Грузопереработка государственного портового оператора (ГП «МТП «Черноморск») составляет 26,6% общего грузооборота порта.
• Частными портовыми операторами переработано 916 тыс.тонн, что составляет 73,4% от общего объёма грузооборота. В том числе, частными портовыми операторами через причалы ГП «АМПУ» – 612 тыс. тонн (49% общего объёма).
Перевалка экспортных грузов составила 1 096 тыс. тонн (прирост 18% к показателям 2016 года), импортных – 136 тыс. тонн (снижение на 61,2% от показателей аналогичного периода 2016 года), транзитных – 16 тыс. тонн (12,6% от показателей предыдущего года).
Навалочных грузов переработано 915 тыс.тонн (91,2% от показателей предыдущего года), наливных – 161 тыс. тонн (91% от показателей 2016 года), генеральных грузов – 172 тыс. тонн (снижение на 22,2% от показателей аналогичного периода прошлого года).
Наилучшие результаты по итогам января достигнуты в переработке зерна – 664 тыс. тонн (прирост 15,7% к уровню 2016 года).
В целом в порту Черноморск в январе 2017 года было обработано 57 судов и 10 356 вагонов.