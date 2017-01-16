Грузооборот Черноморского порта в январе составил 1,2 млн тонн

13 февраля 2017 г.

По информации службы экономики администрации морского порта, в январе 2017 года объем грузооборота в целом по акватории составил 1 млн 248 тыс. тонн.

В разрезе портовых операторов грузооборот распределен следующим образом:

• ГП «Морской торговый порт «Черноморск» - 332 тыс.тонн.;

• СП ООО «Трансбалктерминал» - 363 тыс.тонн.;

• ООО «Ильичевский зерновой терминал» - 289 тыс.тонн.;

• ООО «Транс-Сервис» - 83 тыс.тонн.;

• ООО «Рисоил Терминал» - 55 тыс.тонн.;

• ООО «Олир Резорсиз» - 79 тыс.тонн.;

• ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» - 27 тыс.тонн.;

• ПАО «Ильичевский топливный терминал» - 15 тыс.тонн.;

• ООО «Черноморская стивидорная компания» - 5 тыс.тонн.

• Грузопереработка государственного портового оператора (ГП «МТП «Черноморск») составляет 26,6% общего грузооборота порта.

• Частными портовыми операторами переработано 916 тыс.тонн, что составляет 73,4% от общего объёма грузооборота. В том числе, частными портовыми операторами через причалы ГП «АМПУ» – 612 тыс. тонн (49% общего объёма).

Перевалка экспортных грузов составила 1 096 тыс. тонн (прирост 18% к показателям 2016 года), импортных – 136 тыс. тонн (снижение на 61,2% от показателей аналогичного периода 2016 года), транзитных – 16 тыс. тонн (12,6% от показателей предыдущего года).

Навалочных грузов переработано 915 тыс.тонн (91,2% от показателей предыдущего года), наливных – 161 тыс. тонн (91% от показателей 2016 года), генеральных грузов – 172 тыс. тонн (снижение на 22,2% от показателей аналогичного периода прошлого года).

Наилучшие результаты по итогам января достигнуты в переработке зерна – 664 тыс. тонн (прирост 15,7% к уровню 2016 года).

В целом в порту Черноморск в январе 2017 года было обработано 57 судов и 10 356 вагонов.