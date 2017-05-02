Грузовые перевозки на сети железных дорог государств СНГ в первом квартале 2017 года выросли на 5,8%

19 мая 2017 г.

18 мая в ходе 66-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества подведены итоги работы объединенной сети железных дорог.

Так, за первый квартал 2017 года отправлено 480,4 млн тонн грузов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2016 году отправлено 1946,9 млн тонн грузов, что на 0,1% меньше, чем в 2015 году. При этом грузооборот вырос на 0,9 %.

В первом квартале 2017 года количество пассажиров, перевезенных железными дорогами государств – участников СНГ в международном сообщении, составило 3,7 млн человек, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий пассажирооборот вырос на 3,6 % и составил 1,5 млрд пасс-км.

В 2016 году в международном сообщении перевезено 19,2 млн пассажиров, что на 6,3 % меньше, чем в предыдущем году.

По словам первого вице-президента ОАО «РЖД» Анатолия Краснощёка, железные дороги Содружества активно сотрудничают в области развития транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок грузов, а также международного транзита. Совместно внедряются современные информационные технологии и электронный документооборот. Оптимизируется работа межгосударственных стыковых пунктов пропуска грузов и пассажиров.

– Необходимо проанализировать критерии развития международных перевозок пассажиров и грузов и закрепить задачи взаимодействия железных дорог на перспективу. На очередном заседании Совета предлагаю рассмотреть результаты этой работы и принять согласованное решение, – отметил Анатолий Краснощёк.

Напомним, 18-19 мая в Москве проходит 66-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, посвященное 25-летию создания организации.

В нем принимают участие члены Совета – руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциированные члены Совета – руководители железнодорожных администраций Грузии, Латвии и Финляндии. Также на заседании присутствуют представители железнодорожных администраций Литвы, Эстонии и Ирана, Исполнительного комитета СНГ, Международной Конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей.

Повесткой заседания Совета предусмотрено рассмотрение итогов деятельности совета за 25-летний период, результатов эксплуатационной работы сети железных дорог, разработки графика движения поездов на 2017/2018 годы, переписи грузовых вагонов и контейнеров и ряд других вопросов.