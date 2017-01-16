С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
г. Москва
Ростовский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор страхования грузов с ростовской компанией «Атоммашэкспорт». Страховая сумма за время действия договора прогнозируется в размере 2,5 млрд руб.
«Атоммашэкспорт» - инжиниринговая компания, которая выполняет комплексные конструкторские разработки, обеспечивает изготовление изделий, ведет их сопровождение в производстве, при монтаже, пусковых работах и наладке оборудования на объектах заказчика. Также компания организует оптимальное для заказчика изготовление оборудования, его монтаж и наладку своими силами и с привлечением необходимых субподрядных организаций. Конструкторское подразделение «Атоммашэкспорт» состоит из специалистов, имеющих многолетний опыт проектно-конструкторских работ в оборонных областях и в проектировании оборудования для АЭС.
«В страховое покрытие по договору с «Атоммашэкспорт» вошли риски, связанные с перевозкой, перегрузкой и временным хранением грузов клиента. Также дополнительно возмещаются убытки, полученные из-за стихийных бедствий, краж и грабежей, аварий при погрузочно-разгрузочных работах сторонним подрядчиком на основании договора, - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование». - В будущем компания планирует застраховать около 350 отправок грузов, поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество будет длительным и плодотворным».
Недавно «АльфаСтрахование» запустила уникальный онлайн-сервис по страхованию грузов - «АльфаГруз-Онлайн». Теперь на сайте компании можно приобрести полис страхования груза от «всех рисков» при его перевозке по территории Таможенного Союза. Застраховать груз могут как собственники грузов - юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и перевозчики и экспедиторы. Для расчета стоимости полиса на сайте «АльфаСтрахование» необходимо ответить на несколько несложных вопросов, в том числе, указать вид и состояние груза, пункты отправления, перегрузок и конечного назначения. Сформированный на сайте страховой полис вместе со счетом на оплату поступит на электронную почту клиента. Оплатить счет можно как традиционным образом (с расчетного счета организации), так и при помощи банковской карты.