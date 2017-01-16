Грузы компании «Атоммашэкспорт» под защитой «АльфаСтрахование»

13 февраля 2017 г.

г. Москва

Ростовский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор страхования грузов с ростовской компанией «Атоммашэкспорт». Страховая сумма за время действия договора прогнозируется в размере 2,5 млрд руб.

«Атоммашэкспорт» - инжиниринговая компания, которая выполняет комплексные конструкторские разработки, обеспечивает изготовление изделий, ведет их сопровождение в производстве, при монтаже, пусковых работах и наладке оборудования на объектах заказчика. Также компания организует оптимальное для заказчика изготовление оборудования, его монтаж и наладку своими силами и с привлечением необходимых субподрядных организаций. Конструкторское подразделение «Атоммашэкспорт» состоит из специалистов, имеющих многолетний опыт проектно-конструкторских работ в оборонных областях и в проектировании оборудования для АЭС.

«В страховое покрытие по договору с «Атоммашэкспорт» вошли риски, связанные с перевозкой, перегрузкой и временным хранением грузов клиента. Также дополнительно возмещаются убытки, полученные из-за стихийных бедствий, краж и грабежей, аварий при погрузочно-разгрузочных работах сторонним подрядчиком на основании договора, - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование». - В будущем компания планирует застраховать около 350 отправок грузов, поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество будет длительным и плодотворным».

Недавно «АльфаСтрахование» запустила уникальный онлайн-сервис по страхованию грузов - «АльфаГруз-Онлайн». Теперь на сайте компании можно приобрести полис страхования груза от «всех рисков» при его перевозке по территории Таможенного Союза. Застраховать груз могут как собственники грузов - юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и перевозчики и экспедиторы. Для расчета стоимости полиса на сайте «АльфаСтрахование» необходимо ответить на несколько несложных вопросов, в том числе, указать вид и состояние груза, пункты отправления, перегрузок и конечного назначения. Сформированный на сайте страховой полис вместе со счетом на оплату поступит на электронную почту клиента. Оплатить счет можно как традиционным образом (с расчетного счета организации), так и при помощи банковской карты.