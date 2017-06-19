Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Эти компании являются лидирующими в своих сегментах, а руководители логистических служб – известные эксперты рынка и признанные профессионалы, отмеченные в отраслевых рейтингах.
Вместе они соберутся 19 сентября на Форуме «Эффективное управление интралогистикой предприятия», чтобы рассказать о критериях и аспектах стратегии цепочек поставок, вызовах и возможностях, которые сегодня стоят перед современным производителем и ритейлером, чтобы поделиться опытом и секретами успешного создания и развития логистической стратегии своих компаний.
Зарегистрируйтесь на Форум «Эффективное управление интралогистикой предприятия», чтобы задайте свои вопросы:
Форум «Эффективное управление интралогистикой предприятия» состоится 19-21 сентября 2017г. в рамках CeMAT Russia – единственной в России выставки складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования и средств автоматизации склада. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3, зал 13
Участие в Форуме и посещение выставки CeMAT Russia бесплатное при наличии электронного билета. Получить электронный билет >>