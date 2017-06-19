Х5 Retail Group, Lamoda Group, Дикси, 220-volt делятся секретами успешного развития логистики

31 августа 2017 г.



Эти компании являются лидирующими в своих сегментах, а руководители логистических служб – известные эксперты рынка и признанные профессионалы, отмеченные в отраслевых рейтингах.

Вместе они соберутся 19 сентября на Форуме «Эффективное управление интралогистикой предприятия», чтобы рассказать о критериях и аспектах стратегии цепочек поставок, вызовах и возможностях, которые сегодня стоят перед современным производителем и ритейлером, чтобы поделиться опытом и секретами успешного создания и развития логистической стратегии своих компаний.





Зарегистрируйтесь на Форум «Эффективное управление интралогистикой предприятия», чтобы задайте свои вопросы:

Денису Шульге, директору по логистике торговых сетей «Перекресток» и «Карусель», Х5 Retail Group

Максиму Атнашеву, директору интегрированных цепей поставок по России, странам СНГ и Центральной Азии, Ferrero Russia

Полу Роговски, исполнительному директору дирекции логистики, Lamoda Group

Сергею Лихареву, вице-президенту по логистике группы, НЛМК

Елене Позднеевой, директору по логистике, 220-volt

Денису Гурову, директору по логистике, ДИКСИ

Павлу Олонову, директору департамента логистики, Юлмарт

Подробная программа Форума >>

Форум «Эффективное управление интралогистикой предприятия» состоится 19-21 сентября 2017г. в рамках CeMAT Russia – единственной в России выставки складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования и средств автоматизации склада. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3, зал 13

Участие в Форуме и посещение выставки CeMAT Russia бесплатное при наличии электронного билета. Получить электронный билет >>