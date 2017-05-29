ХI Международный форум и выставка «Транспорт России» пройдут 6-8 декабря в Москве

30 июня 2017 г.

28 июня 2017 года в Минтрансе России под председательством Министра транспорта Максима Соколова состоялось очередное заседание Организационного комитета Министерства транспорта Российской Федерации по выставочно-ярмарочной деятельности с участием заместителей Министра, руководителей федеральных агентств и коммерческих компаний. В ходе заседания был рассмотрен график проведения «Транспортной недели-2017» и обозначены основные темы, которые будут обсуждаться в рамках деловых форматов.

ХI Международный форум и выставка «Транспорт России» состоятся 6-8 декабря 2017 года на территории комплекса «Гостиный Двор» в Москве. Ключевые мероприятия ежегодной «Транспортной недели» проводятся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1903-р от 10 сентября 2016 г. и нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствованию государственной политики в области транспорта.

Насыщенная программа форума представит свыше 30 дискуссионных сессий с участием руководителей крупнейших международных и общественных организаций, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти. Значительное внимание планируется уделить развитию принципов дизайн-мышления, формированию и поддержке стартапов в транспортном секторе.

На территории 3700 кв.м. развернется масштабная экспозиция, которая продемонстрирует новейшие разработки отечественных и зарубежных транспортных компаний, опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах России. В выставке примут участие ведущие российские и зарубежные компании, осуществляющие деятельность в области транспортного машиностроения, грузовых и пассажирских перевозок, строительства инфраструктуры, информационных технологий и связи.

С графиком проведения можно ознакомиться на сайте http://transweek.ru

Организатор: ООО «Бизнес Диалог»