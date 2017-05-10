Холдинг AsstrA и ОТЛК заключили меморандум о взаимопонимании

1 июня 2017 г.

Холдинг AsstrA-Associated Traffic AG и АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» заключили меморандум о взаимопонимании по реализации совместных железнодорожных перевозок по маршруту Китай–Европа–Китай.

Меморандум был подписан 9 мая 2017 года на выставке Transport Logistic 2017 в Мюнхене сроком на 5 лет. Стороны договорились сотрудничать в развитии транзитного железнодорожного сервиса между Китаем и Европой через Казахстан, Россию и Республику Беларусь. Холдинг AsstrA отвечает за привлечение клиентов, интересующихся данным направлением, ОТЛК берет на себя ответственность за транспортировку железнодорожным транспортом.

«С 2008 года мы следили за развитием нового Шелкового пути, однако осуществляли только разовые отправки. Постоянный грузопоток на этом железнодорожном маршруте у нас возник с 2015 года, – говорит генеральный директор холдинга AsstrA-Associated Traffic AG Дмитрий Лагун. – Эффективность логистического провайдера во многом зависит от возможностей консолидации грузопотока и ускорения оборачиваемости товаров и активов. И для эффективной работы холдинга нам зачастую не хватает объединения железных дорог разных стран. Миссия ОТЛК заключается в усилении взаимодействия железнодорожных инфраструктур Казахстана, России и Республики Беларусь для обслуживания грузопотоков из Китая и Азии в Европу и обратно. Так что наши компании полноценно дополняют друг друга».

С начала года отправки контейнеров из Китая в Европу составили 23% от всех железнодорожных перевозок холдинга AsstrA. К маю 2018 года планируется увеличить отправки по этому маршруту на 20%. Такой рост прогнозируется в связи с тенденцией перехода от морского к железнодорожному транспорту.

«Мы ведем активную работу по продвижению сервисов между Китаем и Европой. В 2016 году нам удалось достичь лучшего объемного показателя за весь период развития транзитных контейнерных перевозок по сети железных дорог в евроазиатском сообщении: компания перевезла по территории Казахстана, России и Белоруссии свыше 100 тысяч TEU. В 2017 году мы планируем увеличить объем транзитных перевозок ещё на 40% по отношению к показателю 2016 года, – отмечает первый вице-президент АО «ОТЛК» Ержан Жакишев. – Сотрудничество с холдингом AsstrA позволит реализовать амбициозную цель компании – стать главным сухопутным провайдером перевозок между Европой и Азией. Этого мы сможем добиться благодаря совместным действиям по обеспечению качественного сервиса и конкурентоспособных цен на услуги».