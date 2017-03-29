Холдинг AsstrA протестировал метановый тягач

13 апреля 2017 г.

Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA-Associated Traffic AG провел тест нового тягача Scania G340, работающего на метане. В течение двух недель по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва холдинг осуществлял перевозки для одного из ключевых клиентов.

За время опытной эксплуатации холдингом AsstrA с 3 по 15 марта 2017 года седельный тягач прошел расстояние в 9 091 км, среднесуточный пробег составил 700 км. Всего было выполнено 6 полных кругов. Результаты теста показали значительную экономию топлива, которая в денежном выражении достигает 50%. Благодаря двигателю Scania OC09 102 экологического класса Евро-6, работающему на сжатом природном газе (метане), достигнуто снижение выбросов CO2 на 31%, выбросов СО на 36%, выбросов твердых частиц (сажи) в 5 раз, снижение NOх в 11 раз в сравнении с дизельным двигателем Scania DC13 103 (Евро-5).

«AsstrA придерживается политики, направленной на снижение вредных выбросов в атмосферу. В холдинге разработан план специальных мероприятий по сохранению окружающей среды. Одним из его пунктов является приобретение экологически безопасного транспорта. Такая политика помогает холдингу AsstrA соответствовать ожиданиям наших клиентов: для ряда из них забота об окружающей среде является ключевым фактором при выборе поставщиков», - комментирует генеральный менеджер по транспорту AsstrA-Associated Traffic AG Олег Гребенько.

Новый тягач проходил испытания в режиме 24/7. Средняя продолжительность рейса - 700 км в одну сторону, что составляет 10-11 часов, с учетом пробок время может возрастать до 13 часов. Около 6 часов уходит у водителя на стоянку в каждом из терминалов при выгрузке и загрузке машины. Общая длительность кругорейса составляет 36-40 часов. На технические работы по обслуживанию и ремонту нужно отводить 3 дня в месяц. При таких условиях и при учете других факторов: праздничных дней, времени для погрузочно-разгрузочных работ и прочих, возможно выполнять 13 кругорейсов в месяц по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва.

При очевидном преимуществе в затратах на топливо и экологических показателях имеется минус, связанный с ограниченностью сети автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС). Таким образом, возникают риски незапланированной остановки из-за топливной проблемы или технической поломки. Так, емкость баллонов позволяет гарантированно пройти расстояние в 400 км. За один кругорейс Москва-Санкт-Петербург-Москва необходимо совершить порядка 6 заправок. Если с работой АГНКС возникают проблемы, например, отсутствует газ или электричество, грузовик не имеет альтернатив заправки и будет стоять до решения проблемы. Для более надежной работы с метановым тягачом необходимо дополнительно устанавливать баллоны емкостью 700 литров, тогда лимит хода будет 700 - 800 км, что позволит осуществить рейс Москва - Санкт-Петербург с одной заправкой. Еще одним ограничением является трудность эксплуатации тягача на больших подъемах: с весом груза 20-22 тонны мощности грузовика G340 не хватает.

Одним из основных факторов выбора транспортного средства является его цена. По состоянию на март 2017 года стоимость седельного тягача на метане выше на 1-1,5 млн, чем дизельные аналоги. Но за счет экономии топлива за год эффективной эксплуатации можно покрыть разницу в стоимости и далее получать дополнительную выгоду. Позитивным трендом является снижение разницы в стоимости газового и дизельного тягача.