Холдинг AsstrA усиливает присутствие в странах Востока

21 марта 2017 г.

В рамках укрепления своих позиций на азиатском рынке, AsstrA-Associated Traffic AG выделяет приоритетные направления работы: Иран, Китай и Турция. Компания планирует в 2017 году увеличить оборот по данным странам не менее чем на 40%

Холдинг уже сформировал отдельное управление по работе с азиатскими странами. В конце 2016 года был открыт офис в Стамбуле, успешно работает офис в Шанхае и скоро откроется полноценный офис в Тегеране, который будет адаптирован под особенности рынка и бизнес-культуру страны. Сотрудниками станут местные жители Ирана, которые говорят на одном языке с клиентом, знают культурные особенности этого региона, правила бизнес-общения, ведения бизнеса. Также планируется привлечение местных транспортных компаний.

Оборот холдинга AsstrА на азиатском рынке в 2016 году составил порядка 8,5 млн евро, что на 25% выше аналогичного показателя 2015-го. Этот результат стал самым успешным за последние 6 лет работы со странами Востока. Основной объем импорта и экспорта в 2016 году пришелся на Иран – 227 000 тонн, грузооборот с Китаем составил 216 700 тонн, а с Турцией – 173 000 тонн.

Основными товарами, перевезенными холдингом AsstrА из Ирана, стали продукты пищевой, автомобильной и фармацевтической промышленности. Из Китая в основном доставляют промышленное оборудование, электронику, текстиль, обувь и продукцию металлургической промышленности. Самые популярные товары, которые возят из Турции это - текстиль, сельскохозяйственная продукция, электронное и механическое оборудование, запчасти, бытовая электроника и продукция автомобильной промышленности.

Из России в Иран экспортируют древесину и изделия из нее, а также зерновые культуры. В Китай доставляют древесину и изделия из нее, минеральное сырье и продукцию металлургической промышленности. А в Турцию перевозят в основном минеральные продукты, сталь, алюминий и изделия из него, а также зерновые культуры.

«Иран, Китай и Турция - одни из самых влиятельных с политической точки зрения и крупнейшие по экономическому потенциалу страны Азии. Они являются самыми значимыми импортерами и экспортерами инвестиционных и потребительских товаров. Темпы роста трансграничной торговли в этих странах значительно выше среднемировых, что делает данные рынки привлекательными для международных логистических компаний, – говорит региональный директор по странам Азии холдинга AsstrA Вячеслав Гураль. – Наш холдинг имеет длительную и довольно успешную историю логистического сервиса в этих направлениях, а сейчас мы хотим усилить свои позиции. Появившиеся в последнее время предпосылки ведут к активизации работы в азиатском регионе. Это подтверждает значительное количество деклараций крупнейших компаний из разных стран о выходе или планах выхода на рынок, а также запросы наших клиентов. К концу 2017 года мы ожидаем достигнуть оборота не менее 12 млн евро».