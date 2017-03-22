Холдинг «РЖД» и «Российский экспортный центр» организовали первую экспортную контейнерную отправку из Ворсино в Китай

5 апреля 2017 г.

Холдинг «РЖД» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) организовали первую экспортную контейнерную отправку с несырьевой продукцией из Ворсино (Калужская область) в Китай.

Пилотная отправка была произведена в рамках проекта РЭЦ по поддержке несырьевых экспортоориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай. Логистическим оператором сервиса выступила «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»), подвижной состав и контейнеры предоставило ПАО «ТрансКонтейнер», технологическую поддержку оказало ОАО «РЖД», клиентскую поддержку – ООО «Русский экспорт».

Контейнеры с продуктами питания и оборудованием проследуют через погранпереход в Забайкальске до порта Далянь и станции Шилун (провинция Гуанчжоу). Стоимость доставки универсального сорокафутового контейнера до Даляня, проработанная специалистами «РЖД Логистики», – $2600, до Шилуна – $3200. Минимальное время в пути – 14 суток. В будущем планируется сделать данный сервис регулярным, точный график отправок будет зависеть от объемов экспортного несырьевого грузопотока.

Холдинг «РЖД» готов предложить российским производителям-экспортерам новые логистические маршруты в Китай с той регулярностью, которая будет востребована грузоотправителями.

На терминале в Ворсино российские экспортеры могут получить комплексные услуги по таможенному оформлению, ветеринарному и фитосанитарному контролю Россельхознадзора и консолидации грузов.

Отправка в рамках проекта РЭЦ делает возможной доставку в КНР в два-три раза быстрее, чем морским путем, при сопоставимой стоимости. Такой формат позволяет экспортерам более рационально распределить финансовые средства и значительно упростить процедуру оформления грузов, а предлагаемые варианты пунктов назначения учитывают расширяющуюся географию поставок в Китай.