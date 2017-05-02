Холдинг «РЖД» обновил парк поездов дальнего следования к летнему сезону

17 мая 2017 г.

В преддверии сезона летних пассажирских перевозок АО «ФПК» (дочернее общество АО «РЖД») вводит в эксплуатацию 104 новых пассажирских вагона производства ОАО «ТВЗ», которые планируется эксплуатировать на популярных направлениях. Закуплено 90 одноэтажных плацкартных вагонов и 14 двухэтажных купейных вагонов.

Плацкартные вагоны распределены следующим образом: 30 вагонов направлены в Горьковский филиал АО «ФПК», 17 вагонов – в Уральский филиал АО «ФПК», а также 43 вагона – в Приволжский филиал АО «ФПК».

14 двухэтажных вагонов поступили в Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» и будут курсировать в сообщении с Черноморским побережьем.

Помимо закупки нового подвижного состава, холдинг «РЖД» ежегодно осуществляет его капитальный ремонт и модернизацию. К сезону массовых пассажирских перевозок после капитального ремонта 90 вагонов будут оснащены установками кондиционирования воздуха и 285 вагонов – экологически чистыми туалетными комплексами.

Таким образом, к началу летних перевозок 2017 года доля вагонов, оборудованных кондиционерами, составит 67 % общего парка (+ 5 % к началу текущего года), а доля вагонов, оборудованных биотуалетами, превысит 48 % (+ 6 % к началу года).

Также продолжается оборудование строящегося и ремонтируемого подвижного состава розетками и usb-разъемами для зарядки мобильных устройств пассажиров. Если в начале года источниками питания 220В (в каждом купе) было оборудовано 3365 вагонов, то к пику сезона летних перевозок это количество будет увеличено до 4200 вагонов, что составит 23 % парка.