Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
Спрос на перевозку пассажиров высокоскоростными и скоростными поездами холдинга «РЖД» в январе-апреле 2017 года продолжил рост.
Так, за четыре месяца высокоскоростными поездами «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом перевезено около 1,8 млн пассажиров (+ 11,3 %). В том числе в апреле текущего года ими перевезено 362,8 тыс. пассажиров, что на 5,4 % больше, чем в апреле прошлого года.
Поездами «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки в январе-апреле текущего года перевезено около 150,2 тыс. пассажиров, что почти на 28 % больше, чем в прошлом году. Из них в апреле поездами «Аллегро» воспользовались около 39,4 тыс. пассажиров (+ 33,2 % к аналогичному периоду 2016 года).
Поездами «Стриж» Москва – Нижний Новгород за четыре месяца 2017 года перевезено около 394,7 тыс. пассажиров, что на 5,1 % больше чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в апреле текущего года перевезено около 106,7 тыс. пассажиров (+ 2 % к апрелю 2016 года).
Поездами Strizh/«Стриж» сообщением Москва – Берлин в январе-апреле 2017 года перевезено около 7,5 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено около 8,7 тыс. пассажиров.
Положительная динамика перевозки пассажиров скоростными и высокоскоростными поездами связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, маркетинговые инициативы, сокращение времени в пути следования и удобный график движения поездов, комфорт и дополнительные сервисы).