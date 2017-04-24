Холдинг «РЖД» в январе-апреле увеличил перевозку пассажиров скоростными и высокоскоростными поездами

10 мая 2017 г.

Спрос на перевозку пассажиров высокоскоростными и скоростными поездами холдинга «РЖД» в январе-апреле 2017 года продолжил рост.

Так, за четыре месяца высокоскоростными поездами «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом перевезено около 1,8 млн пассажиров (+ 11,3 %). В том числе в апреле текущего года ими перевезено 362,8 тыс. пассажиров, что на 5,4 % больше, чем в апреле прошлого года.

Поездами «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки в январе-апреле текущего года перевезено около 150,2 тыс. пассажиров, что почти на 28 % больше, чем в прошлом году. Из них в апреле поездами «Аллегро» воспользовались около 39,4 тыс. пассажиров (+ 33,2 % к аналогичному периоду 2016 года).

Поездами «Стриж» Москва – Нижний Новгород за четыре месяца 2017 года перевезено около 394,7 тыс. пассажиров, что на 5,1 % больше чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в апреле текущего года перевезено около 106,7 тыс. пассажиров (+ 2 % к апрелю 2016 года).

Поездами Strizh/«Стриж» сообщением Москва – Берлин в январе-апреле 2017 года перевезено около 7,5 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено около 8,7 тыс. пассажиров.

Положительная динамика перевозки пассажиров скоростными и высокоскоростными поездами связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, маркетинговые инициативы, сокращение времени в пути следования и удобный график движения поездов, комфорт и дополнительные сервисы).