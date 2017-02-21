Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД») завершило работы на участке Враньска Баня – Ристовац 10-го трансъевропейского коридора с опережением графика.
В соответствии с проектом реконструкции на участке Враньска Баня – Ристовац выполнена полная замена более 17 км нижнего и верхнего строения пути, укладка 7 стрелочных переводов, восстановление 8 железнодорожных переездов, реконструкция 2 станций и низких платформ, устройство водоотводов, восстановлены системы СЦБ и связи.
Все строительно-монтажные работы выполнялись в режиме 36-часовых технологических окон без полного прекращения движения поездов. В работах были задействованы сербские компании.
Благодаря реконструкции объекта скорость движения поездов на данном железнодорожном участке значительно увеличилась и теперь может достигать 120 км/ч, ранее она не превышала 50 км/ч.
Таким образом, в настоящий момент завершены работы на двух из трех южных участков 10-го трансъевропейского коридора, которые ООО «РЖД Интернешнл» реконструирует согласно контракту.
Общая стоимость проекта реконструкции всех трех участков – более 38 млн долларов США.