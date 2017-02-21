Холдинг «РЖД» завершил работы на участке Враньска Баня – Ристовац (Сербия)

27 февраля 2017 г.

ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД») завершило работы на участке Враньска Баня – Ристовац 10-го трансъевропейского коридора с опережением графика.

В соответствии с проектом реконструкции на участке Враньска Баня – Ристовац выполнена полная замена более 17 км нижнего и верхнего строения пути, укладка 7 стрелочных переводов, восстановление 8 железнодорожных переездов, реконструкция 2 станций и низких платформ, устройство водоотводов, восстановлены системы СЦБ и связи.

Все строительно-монтажные работы выполнялись в режиме 36-часовых технологических окон без полного прекращения движения поездов. В работах были задействованы сербские компании.

Благодаря реконструкции объекта скорость движения поездов на данном железнодорожном участке значительно увеличилась и теперь может достигать 120 км/ч, ранее она не превышала 50 км/ч.

Таким образом, в настоящий момент завершены работы на двух из трех южных участков 10-го трансъевропейского коридора, которые ООО «РЖД Интернешнл» реконструирует согласно контракту.

Общая стоимость проекта реконструкции всех трех участков – более 38 млн долларов США.