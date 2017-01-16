Холдинг «РЖД» завершил реализацию проекта Белград-Панчево

10 февраля 2017 г.

10 февраля холдинг «РЖД» завершил реализацию проекта по реконструкции железнодорожной линии Белград-Панчево в Сербии. Финальный акт приемки работ подписан АО «Инфраструктура железных дорог Сербии». Таким образом, ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД») полностью выполнило обязательства по реконструкции данного участка, объект принят заказчиком. С настоящего момента начинается трехлетний гарантийный период объекта.

Работы на участке Белград-Панчево стартовали в конце марта 2014 года и включили в себя реконструкцию 16 км существующего пути, строительство и электрификацию нового второго пути, строительство 2 станций и 2 остановочных пунктов, моста через реку Тамиш длиной 242 метра, а также малых железнодорожных мостов. Также было построено 3 трансформаторные подстанции, здание СЦБ и телекоммуникации на ст. Панчево Главный. Выполнены работы по устройству водоотводов, восстановлению контактной сети, систем СЦБ и связи.

Кроме этого, по запросу заказчика ООО «РЖД Интернешнл» провело дополнительные работы по полной замене двух путепроводов с монтажом новых металлических пролетов. Благодаря мерам по оптимизации расходов компании удалось провести работы по реконструкции путепроводов без дополнительных затрат со стороны заказчика, обеспечив безопасность движения как для пассажиров поездов, так и для автомобилистов.

В результате реконструкции линии Белград-Панчево одновременно с увеличением скорости движения поездов с 30-50 км/ч до 120 км/ч, повысилась пропускная способность и безопасность движения. Итоговая стоимость реализации проекта составила около 90 млн долларов США.

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С марта 2014 года холдинг «РЖД» реализует контракт на производство работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии. Контракт был заключен в рамках соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о предоставлении Республике Сербии государственного экспортного кредита в размере 800 млн долларов США. Общая сумма контракта – 941 млн долларов.