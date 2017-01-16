С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
10 февраля холдинг «РЖД» завершил реализацию проекта по реконструкции железнодорожной линии Белград-Панчево в Сербии. Финальный акт приемки работ подписан АО «Инфраструктура железных дорог Сербии». Таким образом, ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД») полностью выполнило обязательства по реконструкции данного участка, объект принят заказчиком. С настоящего момента начинается трехлетний гарантийный период объекта.
Работы на участке Белград-Панчево стартовали в конце марта 2014 года и включили в себя реконструкцию 16 км существующего пути, строительство и электрификацию нового второго пути, строительство 2 станций и 2 остановочных пунктов, моста через реку Тамиш длиной 242 метра, а также малых железнодорожных мостов. Также было построено 3 трансформаторные подстанции, здание СЦБ и телекоммуникации на ст. Панчево Главный. Выполнены работы по устройству водоотводов, восстановлению контактной сети, систем СЦБ и связи.
Кроме этого, по запросу заказчика ООО «РЖД Интернешнл» провело дополнительные работы по полной замене двух путепроводов с монтажом новых металлических пролетов. Благодаря мерам по оптимизации расходов компании удалось провести работы по реконструкции путепроводов без дополнительных затрат со стороны заказчика, обеспечив безопасность движения как для пассажиров поездов, так и для автомобилистов.
В результате реконструкции линии Белград-Панчево одновременно с увеличением скорости движения поездов с 30-50 км/ч до 120 км/ч, повысилась пропускная способность и безопасность движения. Итоговая стоимость реализации проекта составила около 90 млн долларов США.
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С марта 2014 года холдинг «РЖД» реализует контракт на производство работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии. Контракт был заключен в рамках соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о предоставлении Республике Сербии государственного экспортного кредита в размере 800 млн долларов США. Общая сумма контракта – 941 млн долларов.