В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
30 марта 2017 в отеле Марриотт Тверская, г. Москве состоится Ежегодная международная «Логистика химической промышленности» -CHEMICAL SC-2017
Мы приглашаем руководителей, которые в этот сложный период не ждут помощи извне, а активизируют ресурсы компании и делают ставку на инновационную модель управления. Участие в Конференции– это уникальная возможность пообщаться с представителями государственных структур, известными экспертами в сфере управления логистическими процессами и коллегами из других предприятий с уникальным опытом.
Цели и задачи конференции: Смена управленческой парадигмы с «кто виноват» на «что делать» - локомотив позитивных изменений.
Ознакомление участников рынка с актуальными проблемами, тенденциями и прогнозами развития логистики химической отрасли;
обсуждение политических решений по отраслевой реформе.
Аудитория - Представители высшего руководства ведущих индустриальных компаний – производителей и дистрибуторов, ведущие юристы и бизнес-эксперты, развивающиеся и успешные компании логистических провайдеров, транспортные компании, представители крупных терминалов, представители государственных органов управления.
В программе:
• Государственное регулирование оборота химических веществ в РФ
• Таможенная логистика для импортеров и экспортеров: современные инструменты и практика их использования.
• Импорт промышленной продукции. Разрешительные документы. Коммуникации с ФТС.
• Антироссийские и ответные санкции сегодня – анализ текущей ситуации и прогнозы на будущее
• Тенденции логистического рынка в области различных отраслей промышленности.
• Панельная сессия. Фокус тема: Индустриальная логистика: недооценка важности рождает отставание.
• Как добиться кардинальных изменений и решать сложные проблемы управления товарно-материальным потоком. Системный подход в логистике и его основные плюсы.
• Специфика логистического управления в различных отраслях промышленности: частное и общее.
• Создание эффективной логистической модели для производителей и поставщиков различных отраслей промышленности.
• Снабжение сырьем, закупка, перевозка, складская логистика. От конкуренции к сотрудничеству.
• Практические примеры успешных решений в разных индустриях. Разница в подходах и понимание ключевых факторов успеха.
• Создание эффективной логистической модели для производителей и поставщиков химпродукции.
• Панельная сессия: Диалог Грузовладелец и Перевозчик особоопасных грузов. Построение взаимоотношений с транспортными компаниями. Ответственность транспортных компаний.
• Страхование грузов на территории России.
• Логистика химического производства, таможенные аспекты экспорта
• Современные информационные платформы для управления товарно-материальным потоком. Организационно-информационные инструменты в управления цепями поставок. Межорганизационная и межфункциональная логистическая координация.
• Практический опыт решения вопросов управления цепями поставок в крупных индустриальных корпорациях России.
• Опыт российских дистрибьюторов зарубежных Концернов.