29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Уважаемые дамы и господа!
ИД «Коммерсантъ» приглашает вас принять участие в ежегодной конференции «Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД», которая состоится 12 апреля в Москве, в отеле Swissotel Красные Холмы, зал «Цюрих», Космодамианская наб., 52, стр.6
Среди тем для обсуждения:
Спикеры:
Мукай Кадыркулов, член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Татьяна Голендеева, заместитель руководителя ФТС России
Георгий Петров, советник президента ТПП РФ, председатель комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД
Леонид Лозбенко, председатель Общественного совета при ФТС России
Дмитрий Некрасов, директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК
Александр Наумов, начальник отдела, ЕЭК
Татьяна Нешатаева, судья, Суд ЕАЭС
Сергей Шкляев, начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России
Лариса Саркисова, заместитель начальника управления товарной номенклатуры ФТС России
Елена Цветкова, эксперт, ассоциация «Некоммерческое партнёрство профессиональных таможенных операторов»
Представитель, Верховный Суд РФ
Представитель, Суд по интеллектуальным правам
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