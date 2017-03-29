Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
На этот раз RETAILER CONGRESS И ЦЕНТР ПЕРЕГОВОРОВ ретейлеров и поставщиков решений объединит на своей площадке поставщиков идей и решений в области складской и транспортной логистики.
Когда: 31 мая 2017
Где: Москва, Холидей Инн Москва Сокольники
Кого мы ждем:
Программа мероприятия:
Часть 1. RETAILER CONGRESS: #DETAILFORRETAIL
Презентация ТОП-10 решений для розничного бизнеса по итогам голосования среди 40 ретейлеров-участников
Часть 2. Центр переговоров ретейлеров и поставщиков решений
Прямые переговоры между представителями розничных сетей и поставщиками решений в области складской и транспортной логистики
Зачем участвовать:
Хочу выбрать из списка решение для своей розничной сети
Хочу презентовать свое решение ретейлерам
Есть вопросы или пожелания? Свяжитесь с нами!
+7 495 648-69-09, +7 812 448-07-2, ask@retailer.ru
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