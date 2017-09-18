iHerb становится ближе: быструю доставку обеспечат DPD в России и SPSR Express

1 ноября 2017 г.

DPD в России и SPSR Express, ставшие после объединения крупнейшим в России частным оператором экспресс-доставки, объявляют о начале работы с популярным американским онлайн-магазином iHerb. Теперь поклонники экологически чистых продуктов смогут заказывать доставку в Россию и страны ТС через SPSR Express.

iHerb предлагает одни из самых доступных цен в мире на широкий ассортимент натуральных товаров: свыше 35 000 продуктов для детей, здоровья, спорта, красоты, дома и др. Компания была основана в США в 1996 году, и за время работы ее лояльными клиентами стали миллионы людей со всех стран мира, включая Россию.

При оформлении покупки на сайте пользователи могут выбрать опцию доставки через SPSR. Предусмотрено два варианта: как стандартная отправка курьером до адреса, так и возможность самостоятельно забрать заказ в пункте выдачи. Каждая посылка имеет уникальный номер, благодаря чему клиенты в любой момент времени будут знать, где находится их заказ. В среднем срок доставки не превышает одной недели, в отдельных случаях он может быть сокращен до пяти дней (например, в Москве) или увеличен.

Тестовые отправки стартовали в августе, с сентября доставка работает в стандартном режиме. Примерно четверть всех заказов сделали пользователи из Москвы, на втором месте — покупатели из Санкт-Петербурга. Также выяснилось, что у iHerb много поклонников в Сочи, Новосибирске, Минске и Красноярске. Наиболее популярными товарами стали Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты от разных производителей и витамин D3.

В совместных планах компаний довести количество отправок через DPD в России и SPSR Express до 100 тыс. в месяц, операционные процессы совершенствуются и готовы к таким объемам.

«Мы рады, что нашим клиентом стал один из самых популярных интернет-магазинов экологических продуктов. Большой опыт в трансграничной логистике позволяет нам предлагать iHerb хорошие условия, а его покупателям — оперативную доставку», — говорит Андрей Лукин, директор департамента международных продаж DPD | SPSR.

DPD – один из лидеров российского рынка экспресс-доставки и логистики. DPD в России входит в состав DPDgroup, второй по величине сети доставки посылок в Европе, принадлежащей международному холдингу GeoPost. Успешная интеграция DPD в России с SPSR Express позволила создать крупнейшего в России негосударственного оператора экспресс-доставки. Объединенная российская инфраструктура включает более 150 терминалов, пункты выдачи Pickup; работают подразделения во всех странах Таможенного союза. Ежедневно по собственной сети перевозятся десятки тысяч посылок. Клиентам предлагается доставка в 20000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по всему миру. Уникальный онлайн-сервис Predict позволяет покупателям интернет-магазинов самостоятельно управлять доставкой. Штат насчитывает свыше 6500 человек.