Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
DPD в России и SPSR Express, ставшие после объединения крупнейшим в России частным оператором экспресс-доставки, объявляют о начале работы с популярным американским онлайн-магазином iHerb. Теперь поклонники экологически чистых продуктов смогут заказывать доставку в Россию и страны ТС через SPSR Express.
iHerb предлагает одни из самых доступных цен в мире на широкий ассортимент натуральных товаров: свыше 35 000 продуктов для детей, здоровья, спорта, красоты, дома и др. Компания была основана в США в 1996 году, и за время работы ее лояльными клиентами стали миллионы людей со всех стран мира, включая Россию.
При оформлении покупки на сайте пользователи могут выбрать опцию доставки через SPSR. Предусмотрено два варианта: как стандартная отправка курьером до адреса, так и возможность самостоятельно забрать заказ в пункте выдачи. Каждая посылка имеет уникальный номер, благодаря чему клиенты в любой момент времени будут знать, где находится их заказ. В среднем срок доставки не превышает одной недели, в отдельных случаях он может быть сокращен до пяти дней (например, в Москве) или увеличен.
Тестовые отправки стартовали в августе, с сентября доставка работает в стандартном режиме. Примерно четверть всех заказов сделали пользователи из Москвы, на втором месте — покупатели из Санкт-Петербурга. Также выяснилось, что у iHerb много поклонников в Сочи, Новосибирске, Минске и Красноярске. Наиболее популярными товарами стали Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты от разных производителей и витамин D3.
В совместных планах компаний довести количество отправок через DPD в России и SPSR Express до 100 тыс. в месяц, операционные процессы совершенствуются и готовы к таким объемам.
«Мы рады, что нашим клиентом стал один из самых популярных интернет-магазинов экологических продуктов. Большой опыт в трансграничной логистике позволяет нам предлагать iHerb хорошие условия, а его покупателям — оперативную доставку», — говорит Андрей Лукин, директор департамента международных продаж DPD | SPSR.
DPD – один из лидеров российского рынка экспресс-доставки и логистики. DPD в России входит в состав DPDgroup, второй по величине сети доставки посылок в Европе, принадлежащей международному холдингу GeoPost. Успешная интеграция DPD в России с SPSR Express позволила создать крупнейшего в России негосударственного оператора экспресс-доставки. Объединенная российская инфраструктура включает более 150 терминалов, пункты выдачи Pickup; работают подразделения во всех странах Таможенного союза. Ежедневно по собственной сети перевозятся десятки тысяч посылок. Клиентам предлагается доставка в 20000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по всему миру. Уникальный онлайн-сервис Predict позволяет покупателям интернет-магазинов самостоятельно управлять доставкой. Штат насчитывает свыше 6500 человек.