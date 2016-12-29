В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
6 апреля 2017 в г.Москве в отеле «Марриотт Аврора» при поддержке Международной Ассоциации участников космической деятельности и космического кластера Фонда инновационного развития «Сколково» состоится II Ежегодная Международная Конференция «Логистика Ракетно-Космической Промышленности - SPACELOG 2017»
Цели и задачи конференции: ознакомление участников рынка с актуальными проблемами, тенденциями и прогнозами развития логистики ракетно-космической отрасли; обсуждение политических решений по отраслевой реформе и реализации космической программы РФ; информация по импортозамещению и выходам на новые рынки; особенности финансирования, кредитования и страхования проектов отрасли.
В программе:
• Мировой космический рынок: состояние и перспективы развития.
• Бизнес-модели коммерциализации ключевых сегментов мирового космического рынка.
• Перспективы развития новых региональных рынков космической деятельности в Азии, Африке и Латинской Америке
• Бизнес-среда мировой космической деятельности.
• Успешные бизнес-стратегии ведущих космических компаний
• Структурные преобразования мировой космической промышленности: слияния и поглощения, международные альянсы.
• Опыт деятельности совместных предприятий малого и среднего бизнеса
Фокус-тема: Модели и опыт государственно-частного партнёрства (ГЧП) и частной финансовой инициативы (ЧФИ) в космической деятельности.
• Логистическое обеспечение космической деятельности:
• Экспортно-импортные операции: правила ВТО и санкционная практика.
• Закупки. Управление кооперацией и поставщиками. Повышение эффективности логистики на основе принципов «бережливого управления».
• Транспортная логистика крупногабаритных изделий в процессе экспериментальной отработки РКТ и поставки готовых изделий.
• Информационно-аналитическая поддержка логистических операций.
• Развитие электронных площадок.
• Проблемы гармонизации технологий менеджмента в рамках международного сотрудничества.
• Управление качеством РКТ и проблемы гармонизации стандартов качества
• Особенности инновационного менеджмента в космической отрасли.