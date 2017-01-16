II Ежегодная Всероссийская Конференция «Логистика Ракетно-Космической Промышленности» SPACELOG -2017

17 февраля 2017 г.

Уважаемые коллеги! Друзья! Партнеры!

6 апреля 2017 в г.Москве в отеле «Марриотт Аврора» при поддержке Международной Ассоциации участников космической деятельности и космического кластера Фонда инновационного развития «Сколково» состоится II Ежегодная Международная Конференция «Логистика Ракетно-Космической Промышленности - SPACELOG 2017»

Цели и задачи конференции: ознакомление участников рынка с актуальными проблемами, тенденциями и прогнозами развития логистики ракетно-космической отрасли; обсуждение политических решений по отраслевой реформе и реализации космической программы РФ; информация по импортозамещению и выходам на новые рынки; особенности финансирования, кредитования и страхования проектов отрасли.

В программе:

• Мировой космический рынок: состояние и перспективы развития.

• Бизнес-модели коммерциализации ключевых сегментов мирового космического рынка.

• Перспективы развития новых региональных рынков космической деятельности в Азии, Африке и Латинской Америке

• Бизнес-среда мировой космической деятельности.

• Успешные бизнес-стратегии ведущих космических компаний

• Структурные преобразования мировой космической промышленности: слияния и поглощения, международные альянсы.

• Опыт деятельности совместных предприятий малого и среднего бизнеса

Фокус-тема: Модели и опыт государственно-частного партнёрства (ГЧП) и частной финансовой инициативы (ЧФИ) в космической деятельности.

• Логистическое обеспечение космической деятельности:

• Экспортно-импортные операции: правила ВТО и санкционная практика.

• Закупки. Управление кооперацией и поставщиками. Повышение эффективности логистики на основе принципов «бережливого управления».

• Транспортная логистика крупногабаритных изделий в процессе экспериментальной отработки РКТ и поставки готовых изделий.

• Информационно-аналитическая поддержка логистических операций.

• Развитие электронных площадок.

• Проблемы гармонизации технологий менеджмента в рамках международного сотрудничества.

• Управление качеством РКТ и проблемы гармонизации стандартов качества

• Особенности инновационного менеджмента в космической отрасли.

Сайт Конференции: http://cosmo.just-education.ru/ru/

Условия участия и возможность выступления, Спонсорского участия

Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru