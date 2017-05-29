Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
С 26 по 29 сентября 2017 года в г. Уфе под патронажем Правительства Республики Башкортостан и Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству состоятся «Транспортный форум» и специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и оборудование».
Сегодня Башкортостан – важнейший транспортный узел страны, который заслуженно считается одним из наиболее крупных в России. Железнодорожный, воздушный, речной, автомобильный пути сообщения связывают город со всеми регионами России и многими городами Европы и Азии. Поэтому закономерна необходимость проведения мероприятия для прямого диалога, обмена мнениями и взаимодействия между предприятиями дорожно-транспортной области, представителями власти и экспертами отрасли.
Тематическое деление экспозиции и деловой программы позволит найти свое направление в работе Форума и выставки: «Автотранспорт», «Дорожное строительство», «Воздушный транспорт», «Железнодорожный транспорт», «Логистика и склад», «Безопасность и спутниковые системы», «Инвестиции и страхование».
«Транспортный Форум» – это:
«Профиль посетителей»
На открытой площади перед «ВДНХ-ЭКСПО» развернется широкая экспозиция специализированной техники отечественных и зарубежных производителей, в т.ч.: дорожно-строительное оборудование, ремонтная, производственная техника, коммерческий и специализированный транспорт и многое др.
В здании «ВДНХ-ЭКСПО» будут представлены: специализированное оборудование и материалы, IT решения, услуги логистических, страховых и финансовых компаний, запчасти и комплектующие к специализированной технике, экспедиционные услуги, системы мониторинга.
«Транспортный Форум» и специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и оборудование» - это прекрасная возможность выйти на растущий рынок Республики Башкортостан, установить новые полезные контакты, расширить рынки сбыта!
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