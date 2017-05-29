II Специализированная выставка "Транспортные системы. Спецтехника и оборудование"

20 июля 2017 г.

С 26 по 29 сентября 2017 года в г. Уфе под патронажем Правительства Республики Башкортостан и Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству состоятся «Транспортный форум» и специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и оборудование».

Сегодня Башкортостан – важнейший транспортный узел страны, который заслуженно считается одним из наиболее крупных в России. Железнодорожный, воздушный, речной, автомобильный пути сообщения связывают город со всеми регионами России и многими городами Европы и Азии. Поэтому закономерна необходимость проведения мероприятия для прямого диалога, обмена мнениями и взаимодействия между предприятиями дорожно-транспортной области, представителями власти и экспертами отрасли.

Тематическое деление экспозиции и деловой программы позволит найти свое направление в работе Форума и выставки: «Автотранспорт», «Дорожное строительство», «Воздушный транспорт», «Железнодорожный транспорт», «Логистика и склад», «Безопасность и спутниковые системы», «Инвестиции и страхование».

«Транспортный Форум» – это:

Единственная специализированная выставка в регионе.

Пленарное заседание и работа по секциям (дорожное строительство, внутреннее и международное воздушное сообщение, ж/д отрасль, секция логистики, секция по автодорожному сообщению, инвестирование и развитие предприятий транспортной отрасли). Модераторами мероприятий выступят: признанные эксперты отрасли, представители федеральных органов власти, руководители ведущих отраслевых предприятий и ассоциаций. Участие в заседании примут главы всех районов и руководители предприятий транспортной отрасли Республики Башкортостан.

Поддержка Правительства РБ и Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Уникальный по своей наполненности проект, позволяющий на одной площадке решить целый комплекс задач: установление новых контактов, анализ рынка, налаживание коммуникационных межотраслевых и межрегиональных связей.

Индивидуальная система приглашений руководителей и ведущих специалистов транспортной сферы.

Биржа деловых контактов, встречи с представителями крупнейших транспортных и логистических предприятий Республики Башкортостан в лице технических директоров и главных инженеров.

Реальная возможность личной встречи с руководителями профильных министерств РФ и РБ, союзов, бизнес-структур.

«Профиль посетителей»

Руководители региональных транспортных ведомств

Представители транспортных компаний (грузовые и пассажирские перевозчики)

Торговые и производственные предприятия

Дорожно-строительные организации

Строительные организации

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Логистические центры

Страховые и лизинговые компании

На открытой площади перед «ВДНХ-ЭКСПО» развернется широкая экспозиция специализированной техники отечественных и зарубежных производителей, в т.ч.: дорожно-строительное оборудование, ремонтная, производственная техника, коммерческий и специализированный транспорт и многое др.

В здании «ВДНХ-ЭКСПО» будут представлены: специализированное оборудование и материалы, IT решения, услуги логистических, страховых и финансовых компаний, запчасти и комплектующие к специализированной технике, экспедиционные услуги, системы мониторинга.

«Транспортный Форум» и специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и оборудование» - это прекрасная возможность выйти на растущий рынок Республики Башкортостан, установить новые полезные контакты, расширить рынки сбыта!

ОРГКОМИТЕТ: Тел./факс: (347) 246-42-00, 246-42-29

e-mail: avto@bvkexpo.ru, www.stbvk.ru