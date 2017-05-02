III Ежегодная Международная Конференция «БьютиЛог» BEAUTYLOG-2017

24 мая 2017 г.

Уважаемые коллеги! Друзья! Партнеры!

28 сентября 2017 г. Отеле Марриотт Тверская, (в Москве ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.34) состоится III Ежегодная Международная Конференция «БьютиЛог – 2017»

Конференция проходит при поддержке: ассоциаций АППИК БХ, РПКА, Интершарм (Старая Крепость), Фонда «Сколково» и ведущих СМИ в области логистики-ЛОГИРУС, Российского Экспортного Центра.

Среди докладчиков: Федеральная Таможенная Служба, Ространснадзор, Федеральная Антимонопольная Служба, Евразийская Экономическая Комиссия, РПКА, Роспотребнадзор, Российский Экспортный Центр, VEGAS LEX, Орифлейм, ЛОкситан Рус и др.

Основные темы для обсуждения:

Реализация технического регламента.Техническое регулирование в рамках единого экономического пространства

Таможенная очистка товара. Особенности сертификации, таможенной очистки БАДов

Особенности импорта и сертификации ПКП. Снижение кол-ва документов при доставке парфюмерно-косметической продукции. Электронная документация.

Особенности оформления сопутствующей ПКП рекламной продукции . Маркировка. Сертификация.

Модели и методы управления запасами. Обмен опытом.

Оптимизация бизнес-процессов в логистике снабжения.

Логистика интернет-магазинов

Продвижение товара на рынке. Поиск дистрибутора.

Транспортная логистика: оптимизация маршрутов, сокращение транспортных затрат. Внедрение системы Глонасс.

Правовое регулирование внутренних и международных перевозок грузов. Маркировка продукции.

Функции и принципы построения транспортно-логистической системы предприятия.

Проблемы внедрения модели управления рисками для качества на отечественных предприятиях ПКП.

на отечественных предприятиях ПКП. Выбор перевозчика или оператора транспортировки. Сроки и тарифы. Отслеживание груза. Документация. Порядок расчётов.

Ситуация на рынке складской логистики.

Обзор ERP, MRP, WMSсистем

Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на ПКрынке.

Сайт Конференции: http://beauty.just-education.ru/ru/

* - Для членов ассоциаций РПКА, АППИК БХ, постоянных участников, второго представителя от предприятия предусмотрена скидка 10%, для третьего и последующих 15%. Для преподавателей ВУЗов скидка 25% (скидки не суммируются).

Участие с докладом компании – Производителя бесплатно.

Условия участия и возможность выступления

Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru