Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Уважаемые коллеги! Друзья! Партнеры!
28 сентября 2017 г. Отеле Марриотт Тверская, (в Москве ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.34) состоится III Ежегодная Международная Конференция «БьютиЛог – 2017»
Конференция проходит при поддержке: ассоциаций АППИК БХ, РПКА, Интершарм (Старая Крепость), Фонда «Сколково» и ведущих СМИ в области логистики-ЛОГИРУС, Российского Экспортного Центра.
Среди докладчиков: Федеральная Таможенная Служба, Ространснадзор, Федеральная Антимонопольная Служба, Евразийская Экономическая Комиссия, РПКА, Роспотребнадзор, Российский Экспортный Центр, VEGAS LEX, Орифлейм, ЛОкситан Рус и др.
Основные темы для обсуждения:
Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на ПКрынке.
Сайт Конференции: http://beauty.just-education.ru/ru/
* - Для членов ассоциаций РПКА, АППИК БХ, постоянных участников, второго представителя от предприятия предусмотрена скидка 10%, для третьего и последующих 15%. Для преподавателей ВУЗов скидка 25% (скидки не суммируются).
Участие с докладом компании – Производителя бесплатно.
Условия участия и возможность выступления
Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru