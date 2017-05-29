Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Уважаемые коллеги! Друзья! Партнеры!
9 ноября 2017 г. в г. Москве, Отеле Марриотт Гранд (ул.Тверская, д.26/1) состоится III Ежегодная Международная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» «Quality PharmLog-2017»
10 ноября в рамках конференции мы приглашаем делегатов посетить фармацевтический склад наших партнеров.
Участие в Конференции– это уникальная возможность пообщаться с представителями государственных структур, известными экспертами в сфере управления логистическими процессами и коллегами из других предприятий с уникальным опытом. Это возможность послушать доклады, принять участие в мастер-классах и пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.
Конференция проходит при поддержке: МТПП, СПФО, АРФП, РААС, Аналитической компании "АРЭНСИ Фарма", Российского Экспортного Центра и ведущих СМИ в области логистики.
В программе:
Среди докладчиков представители: Федеральной Антимонопольной Службы, Росздравнадзора, Минпромторга, АК «АРЭНСИ Фарма», компаний « Джонсон @ Джонсон», «ПрофитМед» , «Р-Фарм», «Vegas Lex» и др.
Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на фармацевтическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на фармрынке.
Сайт Конференции: http://pharm.just-education.ru/ru/
В подарок делегату - новая книга Александра Александрова "Обеспечение условий хранения лекарственных средств на этапах логистической цепи" Книга выходит в свет в октябре 2017 года.
Возможность делегатского участия и выступления
Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru