III Ежегодная Международная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2017

10 июля 2017 г.

Уважаемые коллеги! Друзья! Партнеры!

9 ноября 2017 г. в г. Москве, Отеле Марриотт Гранд (ул.Тверская, д.26/1) состоится III Ежегодная Международная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» «Quality PharmLog-2017»

10 ноября в рамках конференции мы приглашаем делегатов посетить фармацевтический склад наших партнеров.

Участие в Конференции– это уникальная возможность пообщаться с представителями государственных структур, известными экспертами в сфере управления логистическими процессами и коллегами из других предприятий с уникальным опытом. Это возможность послушать доклады, принять участие в мастер-классах и пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.

Конференция проходит при поддержке: МТПП, СПФО, АРФП, РААС, Аналитической компании "АРЭНСИ Фарма", Российского Экспортного Центра и ведущих СМИ в области логистики.

В программе:

Контроль за обращением лекарственных средств в России.

Проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982» в части исключения лекарственных средств для медицинского применения как из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, так и из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

Реформа системы государственных закупок. Основные новации, риски и возможности. Развитие системы ЖНВЛП в условиях кризиса. Пути развития и будущее российской фармдистрибьюции

Маркировка чипами упаковки лекарств. Применение радиочастотных меток.

Особенности импорта ЛC в Россию

Объём и динамика поставок основных товарных групп (готовые ЛП, in-bulk, АФИ)

Финансовые особенности поставок (валюты контрактов, банки)

Порядок таможенной очистки (размер пошлин, сборов, НДС, ключевые таможенные брокеры)

Соблюдение стандартов GDP при авиа и железнодорожных перевозках.

Подготовка плана управления рисками по безопасности лекарственного препарата для целей государственной регистрации на территории ЕАЭС.

Практика применения новых Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов.

Проблемы внедрения модели управления рисками для качества на отечественных предприятиях.

Успешный опыт построения логистической цепи зарубежного Дистрибутора

IT решения для фармацевтической отрасли.

Среди докладчиков представители: Федеральной Антимонопольной Службы, Росздравнадзора, Минпромторга, АК «АРЭНСИ Фарма», компаний « Джонсон @ Джонсон», «ПрофитМед» , «Р-Фарм», «Vegas Lex» и др.

Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на фармацевтическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на фармрынке.

Сайт Конференции: http://pharm.just-education.ru/ru/

В подарок делегату - новая книга Александра Александрова "Обеспечение условий хранения лекарственных средств на этапах логистической цепи" Книга выходит в свет в октябре 2017 года.

Возможность делегатского участия и выступления

Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru