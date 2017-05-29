Импортеры товаров из Китая получили возможность выбирать экспедиторов на собственной торговой площадке

19 июля 2017 г.

В2В-Китай запустил новый сервис «Корпоративная площадка», который позволяет любой компании с постоянным потоком грузов из Китая создать собственную торговую площадку для закупок логистических услуг.

Владельцу такой площадки достаточно один раз пригласить экспедиционные компании и начать размещать заказы на перевозку грузов. Подрядчики будут получать моментальные уведомления о новых торгах по почте, СМС и через мобильное приложение.

Собственная торговая площадка позволяет грузовладельцу работать только с проверенными контрагентами, в надежности которых он уверен. При этом анонимная подача ставок в торгах позволяет избежать возможного сговора между участниками. По итогам торгов заказчик выбирает лучшее предложение и заключает договор с победителем торгов.

«Корпоративная площадка решает сразу несколько наиболее распространенных проблем. Во-первых, грузовладелец снижает стоимость перевозки в среднем на 2-4% за счет торгов между логистическими компаниями. Во-вторых, снижает трудозатраты на получение предложений по каждой заявке - нет необходимости связываться с каждым перевозчиком по отдельности. В-третьих, руководство компании получает прозрачность выбора контрагента — всегда может увидеть, какие альтернативные предложения по каждому запросу были получены и насколько оптимально был сделан выбор», - отметил Виктор Соковнин, руководитель B2B-Китай.

Первые три месяца клиенты B2B-Китай могут использовать корпоративную торговую площадку бесплатно.