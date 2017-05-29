Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В2В-Китай запустил новый сервис «Корпоративная площадка», который позволяет любой компании с постоянным потоком грузов из Китая создать собственную торговую площадку для закупок логистических услуг.
Владельцу такой площадки достаточно один раз пригласить экспедиционные компании и начать размещать заказы на перевозку грузов. Подрядчики будут получать моментальные уведомления о новых торгах по почте, СМС и через мобильное приложение.
Собственная торговая площадка позволяет грузовладельцу работать только с проверенными контрагентами, в надежности которых он уверен. При этом анонимная подача ставок в торгах позволяет избежать возможного сговора между участниками. По итогам торгов заказчик выбирает лучшее предложение и заключает договор с победителем торгов.
«Корпоративная площадка решает сразу несколько наиболее распространенных проблем. Во-первых, грузовладелец снижает стоимость перевозки в среднем на 2-4% за счет торгов между логистическими компаниями. Во-вторых, снижает трудозатраты на получение предложений по каждой заявке - нет необходимости связываться с каждым перевозчиком по отдельности. В-третьих, руководство компании получает прозрачность выбора контрагента — всегда может увидеть, какие альтернативные предложения по каждому запросу были получены и насколько оптимально был сделан выбор», - отметил Виктор Соковнин, руководитель B2B-Китай.
Первые три месяца клиенты B2B-Китай могут использовать корпоративную торговую площадку бесплатно.