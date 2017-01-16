Индекс деловой уверенности в России и мире в 2016 году

20 февраля 2017 г.

Уровень экономической уверенности в России вырос, несмотря на снижение общемировых показателей

Уровень деловой уверенности в России к концу 2016 года достиг максимума, несмотря на отрицательную динамику экономических показателей: в первом квартале коэффициент был равен - 17,39, в последнем поднялся до - 2,7. Об этом свидетельствуют результаты Опроса о состоянии мировой экономики (GECS), проводимого ACCA (Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров) и IMA (Институтом специалистов по управленческому учету).

В течение года было получено 8 513 ответов от финансовых специалистов и руководителей компаний в различных странах мира. Несмотря на то, что ситуация в экономике России по-прежнему остается неблагоприятной, она постепенно начинает выходить из рецессии, и в этом году ожидается возобновление экономического роста.

В течение всего 2016 года уровень российской деловой уверенности менялся кардинально. Первый квартал начался с постепенного восстановления после кризиса 2014 года: рубль укрепился и, как следствие, инфляция пошла на убыль. Частичное восстановление мировых цен на нефть в начале года, вероятно, также способствовали стабилизации ситуации.

По итогам первого квартала пессимизм бизнеса во всем мире достиг наивысшей точки за последние четыре года: почти половина респондентов отметили, что их ожидания ухудшились за предыдущие три месяца (48%), и всего 1/4 были настроены более оптимистично. Причинами для такого настроения стали снижение доходов, а также рост цен и колебания валютных курсов.

Во втором квартале настроение бизнеса во всем мире постепенно улучшалось, преодолев минимальные цифры первого квартала. Число компаний, считающих, что их перспективы ухудшились за три месяца сократилось на 5%, достигнув 43%. Тем не менее, снижение доходов остается главной проблемой для бизнеса (48% респондентов в Q1 2016 г./45% респондентов в Q2).

Улучшение произошло во многом благодаря росту в странах, не являющихся членами ОЭСР (Non-OECD). Опасения по поводу спада экономического роста Китая в краткосрочном будущем утихают, и связанный с этим рост цен на сырье снизил напряжение в странах с сырьевой экономикой. Деловая уверенность в странах ОЭСР (OECD), наоборот, понизилась: толчком послужил прошедший в июне Референдум о членстве Великобритании в Европейском Союзе.

Для Восточной и Центральной Европы второй квартал стал наиболее благоприятным: уровень деловой уверенности достиг максимальной точки с четвертого квартала 2011 года. Именно в этих регионах зафиксировано наибольшее количество представителей бизнеса, сообщивших о росте потенциально выгодных возможностей (20%). Рост цен на нефть объясняет, почему бизнес в России стал чувствовать себе более уверенно: Россия наконец стала двигаться дальше после валютного кризиса в 2014 году. Существенно сократилось число российских компаний, сообщивших о негативных условиях во втором квартале. Годовая инфляция замедлилась с январских 9,77% до 7,24% в апреле , что позволило Центробанку впервые с августа 2015 года уменьшить процентную ставку .

По итогам третьего квартала индекс уверенности в Центральной и Восточной Европе (CEE) резко снизился, несмотря на рекордный оптимистичный показатель во втором квартале: только 14% респондентов чувствуют себя более уверенно, чем раньше, по сравнению с мировым показателем в 20%. Центральная и Восточная Европа в значительной степени зависят от Еврозоны, экономика которой медленно восстанавливается. Слабые перспективы роста оказали существенное влияние на настроения в третьем квартале: о снижении доходов сообщили 48% компаний Старого Света и 43% организаций в целом по миру.

В России показатели деловой активности по итогам третьего квартала также демонстрирует негативный тренд. Экономика уже пережила трудный этап кризиса 2014 года, цены на нефть повысились, но остаются, тем не менее, довольно низкими по сравнению с показателями докризисного периода.

Четвертый квартал для Западной Европы оказался наименее благоприятным, по мнению представителей бизнеса: уровень деловой уверенности опустился до минимального значения с 2012 года. Вероятно, политические изменения, такие как выборы в США, Brexit, неоднозначные прогнозы относительно исходов грядущих выборов в некоторых странах Европы оказали влияние на ситуацию. Несмотря на то, что прогнозы в США и Китае улучшились за последние три месяца, глобальный уровень деловой уверенности упал, опустившись ниже показателя прошлого квартала. Ситуация в экономике России по-прежнему остается неблагоприятной, тем не менее она постепенно начинает выходить из рецессии, и в этом году ожидается возобновление экономического роста.

Вера Стародубцева, руководитель российского представительства ACCA, отметила: «В настоящее время уровень доверия к национальной экономике в России достиг самых высоких значений со 2 квартала 2015 г. В течение последних трех месяцев респонденты в России сообщали, что рассматривают возможности для сокращения издержек (40%) и внедрения инноваций (30%).

Дальнейшему росту российской экономики поспособствует стабилизация курса рубля и замедление инфляции, что позволит Центральному банку понизить процентные ставки. Обнадеживающим признаком является возобновление роста таких показателей, как объем капиталовложений и объем новых заказов. К настоящему времени оба этих показателя достигли самых высоких уровней более чем за год».

Фэй Чуа, руководитель Отдела деловой аналитики ACCA, так прокомментировала результаты исследования: «На мировые показатели деловой уверенности, несомненно, влияет существующая в настоящее время политическая неопределенность. В Европе существует неопределенность в отношении исхода предстоящих выборов в Нидерландах, Франции и Германии, по итогам которых возможны значительные изменения в политике по вопросам региональной торговли и в направлении развития Еврозоны в будущем. Все это приводит к тому, что перспективы европейской экономики на 2017 г. оцениваются довольно пессимистично.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что, по мнению представителей деловых кругов и экономистов-аналитиков, в 2017 г. мировая экономика может вступить в новую Эру неопределенности. Среди положительных моментов следует отметить, что существующий запас прочности в экономике как стран – членов ОЭСР, так и стран, не входящих в ОЭСР, вероятно, поспособствует поддержанию и даже ускорению темпов экономического роста в ближайшие несколько лет. Однако нельзя не признать, что текущие экономические условия являются непростыми. Существуют возможности для значительного роста, но вместе с тем сохраняются и определенные риски».

Опрос о состоянии мировой экономики (GECS) – масштабное регулярное экономическое исследование среди финансовых специалистов. Индексы опроса – авторитетные форсайты роста ВВП стран-участников исследования. Ежедневные тренды отклонения GECS коррелируют с индексом страха VIX, показывающим ожидаемую неустойчивость курса акций.