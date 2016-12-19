В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Москва, 28 декабря 2016 года – DPD в России разработала модуль доставки для интернет-магазинов, работающих на системе управления сайтом 1С-Битрикс.
Модуль DPD интегрирован в систему управления 1С Битрикс, широко применяемую онлайн-ритейлерами для управления магазинами.
Одно из главных достоинств модуля — простая установка, для которой не потребуется помощь IT-специалиста. Интернет-магазин самостоятельно осуществляет настройки по тарифам, дополнительным опциям, пунктам отгрузки, условиям оплаты заказов. Модуль позволяет сохранить выбранные параметры для подтверждения последующих заявок в один клик. Также онлайн-продавцы могут сами распечатать наклейку со штрих-кодом, что ускорит обработку и доставку отправления.
Покупателю доступны такие функции, как расчет стоимости перевозки еще до оформления заказа, выбор ближайшего пункта выдачи на интерактивной карте и отслеживание статуса доставки в личном кабинете.
Модуль доставки DPD и последующая техническая поддержка полностью бесплатны для клиентов.