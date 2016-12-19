Интеграция с DPD в России стала еще удобней

28 декабря 2016 г.

Москва, 28 декабря 2016 года – DPD в России разработала модуль доставки для интернет-магазинов, работающих на системе управления сайтом 1С-Битрикс.

Модуль DPD интегрирован в систему управления 1С Битрикс, широко применяемую онлайн-ритейлерами для управления магазинами.

Одно из главных достоинств модуля — простая установка, для которой не потребуется помощь IT-специалиста. Интернет-магазин самостоятельно осуществляет настройки по тарифам, дополнительным опциям, пунктам отгрузки, условиям оплаты заказов. Модуль позволяет сохранить выбранные параметры для подтверждения последующих заявок в один клик. Также онлайн-продавцы могут сами распечатать наклейку со штрих-кодом, что ускорит обработку и доставку отправления.

Покупателю доступны такие функции, как расчет стоимости перевозки еще до оформления заказа, выбор ближайшего пункта выдачи на интерактивной карте и отслеживание статуса доставки в личном кабинете.

Модуль доставки DPD и последующая техническая поддержка полностью бесплатны для клиентов.