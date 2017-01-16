С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Как снизить затраты на содержание корпоративного автопарка до 30% и повысить эффективность его работы обсудят 6 апреля на семинаре «Навигационно-информационные технологии для коммерческого транспортного предприятия: управление автопарком, повышение эффективности использования транспорта, сохранность и мониторинг движимого имущества на базе технологий ГЛОНАСС, GPS, GSM». Цель мероприятия – обсуждение современных методов автоматизации корпоративных автопарков, снижения аварийности, максимизации прибыли и минимизации издержек на содержание, снижение аварийности и повышение безопасности транспортной работы, обмен опытом. Семинар готовится в рамках программы выставки «Электроника-Транспорт 2017».
Интеллектуальный автопарк – важный элемент транспортной инфраструктуры коммерческого предприятия любой сферы деятельности. Применение навигационно-информационных технологий на предприятии обеспечивает повышение эффективности транспортной работы за счет автоматизации бизнес-процессов и комплексного решения задач управления, анализа и учета транспортной работы.
Андрей Платонов, первый заместитель генерального директора навигационного холдинга СпейсТим, отмечает актуальность применения инновационных технологий на транспорте. «Современные тенденции развития транспортной отрасли напрямую связаны с все более глубокой интеграцией транспортных средств с информационными системами, в частности на основе навигационно-информационных технологий. Автомобиль из средства передвижения превращается в эффективный инструмент принятия решения. Интеллектуальный уровень системы «водитель-автомобиль» значительно повышается и позволяет решать множество проблем как на уровне частного владельца транспортного средства, так и на уровне автотранспортных предприятий любого уровня сложности», – комментирует А. Платонов.
Слушатели семинара получат ответы на многие вопросы:
• Что такое «Интеллектуальный автопарк».
• Как повысить эффективность работы коммерческого автопарка, минимизировать расходы до 30% и максимизировать прибыль за счет внедрения навигационно-информационных технологий спутникового ГЛОНАСС мониторинга транспорта.
• Как обеспечить максимальную сохранность грузов во время грузоперевозок и оптимизировать маршрутную задачу.
• Как оптимизировать работу диспетчерского центра автопарка.
• Как эффективно контролировать работу водителя, стиль вождения, тем самым обеспечить безопасное вождение, важную составляющую транспортной политики предприятия.
• Как коммерческие пассажироперевозки сделать безопасными и комфортными.
• Чем может быть полезна система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» коммерческому перевозчику, как на базе технологии создать экосистему прибыльных телематических сервисов «ЭРА+».
К участию в семинаре приглашены владельцы и руководители коммерческих автотранспортных предприятий, логистических и экспедиционных компаний, владельцы и руководители бизнеса сферы FMCG, руководители транспортных управлений и отделов, представители ИТ-отделов и служб эксплуатации предприятий, отвечающих за автоматизацию автопарков, представители транспортных операторов, международных и междугородных перевозчиков, коммерческих пассажироперевозчиков, флит-менеджеры и руководители служб охраны труда крупных российских и международных компаний, которые применяют в своей деятельности технологии снижения аварийности корпоративных автопарков, специалисты ведущих компаний, предоставляющих услуги в области навигационно-информационных технологий.
Семинар состоится 6 апреля 2017 года в Москве, в КВЦ «Сокольники».
Участие – бесплатное.
Следите за программой семинара на сайте http://www.e-transport.ru/int
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Экспертный партнер семинара – навигационный холдинг СпейсТим.
11-я выставка «Электроника-Транспорт 2017» пройдет 5-7 апреля 2017 года в Москве. Это единственное российское мероприятие, полностью посвященное электронике и IT-технологиям для транспортного комплекса. Выставка организуется для производителей приборов и оборудования для транспортной отрасли, а также для и специалистов предприятий автомобильного, городского, железнодорожного транспорта и метрополитенов. Поддержку мероприятию традиционно оказывают Министерство транспорта и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.