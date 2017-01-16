Интеллектуальный автопарк: как автомобиль из средства передвижения превратить в эффективный инструмент принятия решения

2 февраля 2017 г.

Как снизить затраты на содержание корпоративного автопарка до 30% и повысить эффективность его работы обсудят 6 апреля на семинаре «Навигационно-информационные технологии для коммерческого транспортного предприятия: управление автопарком, повышение эффективности использования транспорта, сохранность и мониторинг движимого имущества на базе технологий ГЛОНАСС, GPS, GSM». Цель мероприятия – обсуждение современных методов автоматизации корпоративных автопарков, снижения аварийности, максимизации прибыли и минимизации издержек на содержание, снижение аварийности и повышение безопасности транспортной работы, обмен опытом. Семинар готовится в рамках программы выставки «Электроника-Транспорт 2017».

Интеллектуальный автопарк – важный элемент транспортной инфраструктуры коммерческого предприятия любой сферы деятельности. Применение навигационно-информационных технологий на предприятии обеспечивает повышение эффективности транспортной работы за счет автоматизации бизнес-процессов и комплексного решения задач управления, анализа и учета транспортной работы.

Андрей Платонов, первый заместитель генерального директора навигационного холдинга СпейсТим, отмечает актуальность применения инновационных технологий на транспорте. «Современные тенденции развития транспортной отрасли напрямую связаны с все более глубокой интеграцией транспортных средств с информационными системами, в частности на основе навигационно-информационных технологий. Автомобиль из средства передвижения превращается в эффективный инструмент принятия решения. Интеллектуальный уровень системы «водитель-автомобиль» значительно повышается и позволяет решать множество проблем как на уровне частного владельца транспортного средства, так и на уровне автотранспортных предприятий любого уровня сложности», – комментирует А. Платонов.

Слушатели семинара получат ответы на многие вопросы:

• Что такое «Интеллектуальный автопарк».

• Как повысить эффективность работы коммерческого автопарка, минимизировать расходы до 30% и максимизировать прибыль за счет внедрения навигационно-информационных технологий спутникового ГЛОНАСС мониторинга транспорта.

• Как обеспечить максимальную сохранность грузов во время грузоперевозок и оптимизировать маршрутную задачу.

• Как оптимизировать работу диспетчерского центра автопарка.

• Как эффективно контролировать работу водителя, стиль вождения, тем самым обеспечить безопасное вождение, важную составляющую транспортной политики предприятия.

• Как коммерческие пассажироперевозки сделать безопасными и комфортными.

• Чем может быть полезна система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» коммерческому перевозчику, как на базе технологии создать экосистему прибыльных телематических сервисов «ЭРА+».

К участию в семинаре приглашены владельцы и руководители коммерческих автотранспортных предприятий, логистических и экспедиционных компаний, владельцы и руководители бизнеса сферы FMCG, руководители транспортных управлений и отделов, представители ИТ-отделов и служб эксплуатации предприятий, отвечающих за автоматизацию автопарков, представители транспортных операторов, международных и междугородных перевозчиков, коммерческих пассажироперевозчиков, флит-менеджеры и руководители служб охраны труда крупных российских и международных компаний, которые применяют в своей деятельности технологии снижения аварийности корпоративных автопарков, специалисты ведущих компаний, предоставляющих услуги в области навигационно-информационных технологий.

Семинар состоится 6 апреля 2017 года в Москве, в КВЦ «Сокольники».

Участие – бесплатное.

Следите за программой семинара на сайте http://www.e-transport.ru/int

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Экспертный партнер семинара – навигационный холдинг СпейсТим.

11-я выставка «Электроника-Транспорт 2017» пройдет 5-7 апреля 2017 года в Москве. Это единственное российское мероприятие, полностью посвященное электронике и IT-технологиям для транспортного комплекса. Выставка организуется для производителей приборов и оборудования для транспортной отрасли, а также для и специалистов предприятий автомобильного, городского, железнодорожного транспорта и метрополитенов. Поддержку мероприятию традиционно оказывают Министерство транспорта и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.