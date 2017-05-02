Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Крупный интернет-ритейлер – компания OZON.RU заключила с управляющей компанией MLP договор аренды 3 500 кв. м в складском комплексе класса А «Ленинградский терминал», расположенном на северо-западе Московской области. Международная консалтинговая компания Knight Frank выступила брокером сделки, представив в ней интересы арендодателя.
Складской комплекс «Ленинградский терминал» (GLA – 198 000 кв. м) является одним из крупнейших складских комплексов класса «А» в северо-западном направлении Московского региона. Объект расположен в непосредственной близости от Ленинградского шоссе (автодорога М-10), в 13 км от МКАД и в 17 км от трассы А-107 (Московское малое кольцо). В 5 км от склада находится международный аэропорт «Шереметьево». Арендаторами комплекса являются компании - Volvo, Stockmann, Caterpillar, фармацевтическая компания «Пульс», группа «Сладкая сказка», а также ряд логистических операторов таких как: Itella, GLP, 20А.
Константин Фомиченко, директор по работе с ключевыми клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости, земле, компании Knight Frank отметил: «Склад находится в отличной локации -- трасса является основным транспортным коридором, соединяющим Москву с Санкт-Петербургом и Европой. Гибкость в переговорах со стороны УК MLP позволила разместить в своём проекте непростой, с точки зрения требований по грузопотоку, запрос компании OZON.RU».
Глеб Белавин, заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК MLP так прокомментировал сделку: «Нам приятно, что один из лидеров e-commerce России - компания OZON.RU - для реализации своего пилотного проекта по кросс-докинговой обработке грузов в Московском регионе выбрала именно наш складской комплекс «Ленинградский терминал». Это еще раз подтверждает качество этого складского актива. Нужно сказать, что компания OZON.RU готова уже к концу текущего года расширить свой склад на СК «Ленинградский терминал» практически в три раза».