Интернет-ритейлер OZON.RU арендовал 3 500 кв. м в складском комплексе «Ленинградский терминал»

19 мая 2017 г.

Крупный интернет-ритейлер – компания OZON.RU заключила с управляющей компанией MLP договор аренды 3 500 кв. м в складском комплексе класса А «Ленинградский терминал», расположенном на северо-западе Московской области. Международная консалтинговая компания Knight Frank выступила брокером сделки, представив в ней интересы арендодателя.

Складской комплекс «Ленинградский терминал» (GLA – 198 000 кв. м) является одним из крупнейших складских комплексов класса «А» в северо-западном направлении Московского региона. Объект расположен в непосредственной близости от Ленинградского шоссе (автодорога М-10), в 13 км от МКАД и в 17 км от трассы А-107 (Московское малое кольцо). В 5 км от склада находится международный аэропорт «Шереметьево». Арендаторами комплекса являются компании - Volvo, Stockmann, Caterpillar, фармацевтическая компания «Пульс», группа «Сладкая сказка», а также ряд логистических операторов таких как: Itella, GLP, 20А.

Константин Фомиченко, директор по работе с ключевыми клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости, земле, компании Knight Frank отметил: «Склад находится в отличной локации -- трасса является основным транспортным коридором, соединяющим Москву с Санкт-Петербургом и Европой. Гибкость в переговорах со стороны УК MLP позволила разместить в своём проекте непростой, с точки зрения требований по грузопотоку, запрос компании OZON.RU».

Глеб Белавин, заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК MLP так прокомментировал сделку: «Нам приятно, что один из лидеров e-commerce России - компания OZON.RU - для реализации своего пилотного проекта по кросс-докинговой обработке грузов в Московском регионе выбрала именно наш складской комплекс «Ленинградский терминал». Это еще раз подтверждает качество этого складского актива. Нужно сказать, что компания OZON.RU готова уже к концу текущего года расширить свой склад на СК «Ленинградский терминал» практически в три раза».