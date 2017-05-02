Инвестиции в проект дноуглубления в порту «Южный» окупились менее чем за три года

17 мая 2017 г.

Инвестиции в проект Администрации морских портов Украины (АМПУ) по дноуглублению подходного канала и акватории в порту «Южный», а точнее - первый пусковой комплекс проекта, реализованный возле причалов №№5-6, окупился всего за 2 года и 10 месяцев. В рамках реализации этого проекта АМПУ провела дноуглубление акватории с отметки 15 м до 19 м.

«АМПУ инвестировала в этот проект 887,2 млн грн. И за весь период его реализации получила дополнительный доход 877,97 млн грн. за счет прироста грузопотока и отмены скидок. Таким образом, инвестиции в проект уже почти окупились и произошло это менее чем за три года. Такие сроки – прекрасный результат для инфраструктурного проекта. Именно на такого рода проекты – с четкими показателями эффективности, быстрой окупаемостью и стратегическими целями – и будем ориентироваться в будущем», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Развитие данного участка акватории морского порта «Южный» будет продолжено, согласно утверждённому Кабмином проекту, и предусматривает увеличение глубины до 21 м и расширение подходного канала порта до 230 м. Благодаря этому станут возможны судозаходы крупнотоннажного флота Newcastlemax и Wozmax, что позволит в краткосрочной перспективе окупить затраты – стоимость захода в украинские порты судов типа Wozmax dwt 260 тыс. тонн в полтора раза выше.

«Увеличение пропускной способности порта за счет только частичной на сегодняшний день реализации данного проекта позволило осуществить 351 заход крупнотоннажных судов типа Сapesize с загрузкой их до полной осадки возле стенки причалов 5-6, на которых осуществляет стивидорную деятельность ГП МТП «Южный». Кроме того, этот проект дал заметную синергию – 137 судов Сapesize, загружаемых частной компанией «ТИС-Уголь», производили дозагрузку до полной осадки у причалов №№ 5-6 порта Южный, что составило 40% от общего количества погруженных Сapesize. За период реализации проекта, прирост грузооборота по акватории порта Южный составил 14,57 млн тонн. Наибольший прирост грузов благодаря начатой реализации данного проекта дноуглубления в порту Южный получила группа частных компаний ТИС – она перевалила около 5 млн тонн дополнительного объема груза», - рассказал начальник администрации морского порта «Южный» Максим Широков.

Напомним, тендер в системе Prozorro на определение подрядчика, который выполнит соответствующие работы, состоялся 24 апреля 2017 года. В результате победителем стала China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). Контракт с компанией CHEC будет подписан 18 мая 2017 года.