IPG.Estate: ГК «Невские весы» арендовала производственно-складское помещение и офис у УК «ЛОМО»

1 августа 2017 г.

Компания IPG.Estate завершила следку по аренде производственно-складских и офисных помещений. Группа компаний «Невские весы» арендовала у УК «ЛОМО» помещения в Приморском районе.

Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость» заключила сделку по аренде производственных и офисных помещений общей площадью около 5000 квадратных метров на производственной территории, расположенной в Приморском районе Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от станции метро «Старая деревня».

Арендатором помещений стала группа компаний «Невские весы», которая занимается производством нестандартного весоизмерительного оборудования. Переданное в аренду производственное помещение площадью 4250 кв.м, позволяет разместить энергоемкое производство, использовать кран-балку для подъема и перемещения крупно- габаритных грузов. Высота потолков составляет 10 метров. В офисных помещениях площадью 740 кв.м произведен ремонт.

«Сегодня производственные компании находятся в активном поиске подходящих производственно-складских площадок. Это связанно, во-первых, с тенденцией на высвобождение в городе производственных площадок под жилую застройку, во-вторых, с расширением производства, - отмечает Филипп Чайка, директор отдела складской и индустриальной недвижимости компании IPG.Estate. - Несомненно, ключевые требования крупных производственных компаний к помещению относятся к наличию грузоподъемного оборудования: наиболее популярный запрос – кран-балка грузоподъемностью от 10 тонн, а также выделенная электрическая мощность должна быть от 500 кВт и выше».

Эксперт говорит о том, что на текущий момент на рынке ощущается дефицит качественных производственных помещений. В основном к аренде предлагаются помещения в старых производственных зданиях.