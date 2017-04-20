IPG.Estate провела анализ индустриальных парков Петербурга

2 мая 2017 г.

По оценке специалистов компании IPG.Estate на сегодняшний день в Санкт-Петербурге и ближайших пригородах реализуются порядка 12 крупных индустриальных парков, совокупный объем площадей которых достигает около 1000 га. Крупные парки испытывают трудности с заполняемостью.

Эксперты компании IPG.Estate отмечают, что индустриальный сегмент недвижимости Петербурга сегодня насчитывает порядка 12 индустриальных парков, из них к наиболее известным и крупным можно отнести «Марьино» от банковской группы ВТБ, «Greenstate» от финского девелопера YIT, «Дони-Верево» от «Старт Девелопмент», «Приневский», «Кола» от Теллус-Групп, «Всеволожский» от «Мегаполис Девелопмент», «Федоровское», «Уткина Заводь», «Мариенбург». Совокупный объем площадей составляет порядка 1000 га. Все парки находятся в разной степени готовности и заполнения резидентами.

Практика показывает, что относительно небольшие индустриальные парки площадью до 30 га с нарезкой участков от 0,7 до 1,5 га более востребованы, чем крупные. Соответственно, уровень заполнения в некоторых таких парках колеблется на уровне 70-75%. В крупных парках площадью от 50 га и выше уровень заполнения резидентами значительно ниже. Какие-то индустриальные парки находятся только на начальной стадии развития и привлечения резидентов.

В основном резидентами индустриальных парков выступают фармацевтические, машиностроительные компании, производители оборудования, автокомпонентов и деталей, производители продуктов питания и ингредиентов, химические предприятия, логистические и торговые компании. Значительную долю спроса формируют иностранные игроки, но идет тренд к росту активности со стороны российских компаний.

Эксперты IPG.Estate отмечают, что практически все индустриальные парки универсальны, готовы принимать резидентов из любой отрасли. Большинство из них готовы привлекать производства 4-5 классов опасности, некоторые 3 класса опасности с санитарно-защитной зоной в 300 метров, и этот факт может накладывать некоторые ограничения на размещение рядом, например, пищевого производства.

«Индустриальные парки – перспективный сегмент, но есть ряд факторов, сдерживающих его рост, – отмечает Филипп Чайка, директор отдела индустриальной и складской недвижимости компании IPG.Estate. – Так, стоимость инженерно подготовленного участка с инфраструктурой выше, чем неподготовленного. Многие потенциальные клиенты стараются найти альтернативу у частных собственников по более низкой цене и самостоятельно согласовать все технические условия, что на практике получается еще дороже. Производственные компании, которые по 20-30 лет располагались в городской удобной локации рядом со станциями метрополитена, еще психологически не могут прийти к мысли, что им придется выводить производство за город, обеспечивать развозку сотрудников, отпугивает вероятность того, что они потеряют свой штат, ценных сотрудников».

Частично промышленные предприятия действительно рассматривают и прорабатывают возможность переезда в индустриальные парки, но этот процесс происходит медленно.