Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
По оценке специалистов компании IPG.Estate на сегодняшний день в Санкт-Петербурге и ближайших пригородах реализуются порядка 12 крупных индустриальных парков, совокупный объем площадей которых достигает около 1000 га. Крупные парки испытывают трудности с заполняемостью.
Эксперты компании IPG.Estate отмечают, что индустриальный сегмент недвижимости Петербурга сегодня насчитывает порядка 12 индустриальных парков, из них к наиболее известным и крупным можно отнести «Марьино» от банковской группы ВТБ, «Greenstate» от финского девелопера YIT, «Дони-Верево» от «Старт Девелопмент», «Приневский», «Кола» от Теллус-Групп, «Всеволожский» от «Мегаполис Девелопмент», «Федоровское», «Уткина Заводь», «Мариенбург». Совокупный объем площадей составляет порядка 1000 га. Все парки находятся в разной степени готовности и заполнения резидентами.
Практика показывает, что относительно небольшие индустриальные парки площадью до 30 га с нарезкой участков от 0,7 до 1,5 га более востребованы, чем крупные. Соответственно, уровень заполнения в некоторых таких парках колеблется на уровне 70-75%. В крупных парках площадью от 50 га и выше уровень заполнения резидентами значительно ниже. Какие-то индустриальные парки находятся только на начальной стадии развития и привлечения резидентов.
В основном резидентами индустриальных парков выступают фармацевтические, машиностроительные компании, производители оборудования, автокомпонентов и деталей, производители продуктов питания и ингредиентов, химические предприятия, логистические и торговые компании. Значительную долю спроса формируют иностранные игроки, но идет тренд к росту активности со стороны российских компаний.
Эксперты IPG.Estate отмечают, что практически все индустриальные парки универсальны, готовы принимать резидентов из любой отрасли. Большинство из них готовы привлекать производства 4-5 классов опасности, некоторые 3 класса опасности с санитарно-защитной зоной в 300 метров, и этот факт может накладывать некоторые ограничения на размещение рядом, например, пищевого производства.
«Индустриальные парки – перспективный сегмент, но есть ряд факторов, сдерживающих его рост, – отмечает Филипп Чайка, директор отдела индустриальной и складской недвижимости компании IPG.Estate. – Так, стоимость инженерно подготовленного участка с инфраструктурой выше, чем неподготовленного. Многие потенциальные клиенты стараются найти альтернативу у частных собственников по более низкой цене и самостоятельно согласовать все технические условия, что на практике получается еще дороже. Производственные компании, которые по 20-30 лет располагались в городской удобной локации рядом со станциями метрополитена, еще психологически не могут прийти к мысли, что им придется выводить производство за город, обеспечивать развозку сотрудников, отпугивает вероятность того, что они потеряют свой штат, ценных сотрудников».
Частично промышленные предприятия действительно рассматривают и прорабатывают возможность переезда в индустриальные парки, но этот процесс происходит медленно.