Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Фармацевтическая компания приобрела склад площадью 1500 кв.м в Приморском районе. Продавцом склада выступила крупная дистрибьюторская компания. Компания IPG.Estate – брокер сделки.
Покупатель — дистрибьютор лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения и расходных материалов на фармацевтическом рынке России.
Склад располагается в пешеходной доступности от станции метро «Пионерская». Объект соответствует классу «В», имеет обеспыленные полы, оборудован стеллажной системой, высота потолка составляет 10 метров. Ранее собственник использовал склад под собственные нужды.
По словам представителя компании объект будет лицензирован под хранение медицинских изделий.
Филипп Чайка, директор отдела складской и индустриальной недвижимостикомпании IPG.Estate, говорит о том, что фармацевтические компании предъявляют к объектам особые требования: отапливаемое чистое складское помещение с беспылевыми полами, чистыми покрашенными стенами и потолком, ярким освещением, с возможностью регуляции температуры и влажности воздуха.
Также эксперт отмечает, что на рынке сделки по покупке-продаже складских помещений проходят достаточно редко, но при этом, существует довольно большой спрос на покупку складских помещений. Объем предложения по продаже складов площадью 1000-2000 кв.м, соответствующих требованиям потенциальных покупателей, очень ограничен. Потенциальные покупатели предпочитают отдельно стоящие здания, что позволяет избежать соседства с другимикомпаниями и не делить общие зоны, коммунальные платежи.