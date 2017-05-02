Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Сеть пекарен-кондитерских арендовала у ООО «Магистраль» новый складской комплекс класса А площадью порядка 2000 кв.м, расположенный на Магнитогорской улице. Брокером сделки выступила компания IPG.Estate.
Складской комплекс класса А, расположенный на Магнитогорской улице, был введен в эксплуатацию в 2016 году. Арендатор занял объект полностью.
Руководство ООО «Магистраль» отмечает, что объект соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к складским комплексам класса А.
«На сегодняшний день на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга предложение спекулятивных складских объектов высокого класса площадью до 2000 кв.м крайне ограничено, особенно в восточной части города, – отмечает Филипп Чайка, директор отдела индустриальной и складской недвижимости компании IPG.Estate. – Большинство продуктовых сетей предпочитают строить объекты под себя, изначально включая в проект все необходимые опции. В работе над этим проектом мы искали объект, отвечающий ряду требований, основанных на специфике бизнеса сети пекарен-кондитерских. Складской комплекс ООО «Магистраль» стал отличным решением. Договор аренды был подписан в конце марта, а в середине апреля мы подписали акт приема-передачи».