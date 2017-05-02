IPG.Estate выступила брокером сделки: сеть пекарен-кондитерских арендовала склад класса А площадью 2000 кв.м

19 мая 2017 г.

Сеть пекарен-кондитерских арендовала у ООО «Магистраль» новый складской комплекс класса А площадью порядка 2000 кв.м, расположенный на Магнитогорской улице. Брокером сделки выступила компания IPG.Estate.

Складской комплекс класса А, расположенный на Магнитогорской улице, был введен в эксплуатацию в 2016 году. Арендатор занял объект полностью.

Руководство ООО «Магистраль» отмечает, что объект соответствует всем стандартам и нормам, предъявляемым к складским комплексам класса А.

«На сегодняшний день на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга предложение спекулятивных складских объектов высокого класса площадью до 2000 кв.м крайне ограничено, особенно в восточной части города, – отмечает Филипп Чайка, директор отдела индустриальной и складской недвижимости компании IPG.Estate. – Большинство продуктовых сетей предпочитают строить объекты под себя, изначально включая в проект все необходимые опции. В работе над этим проектом мы искали объект, отвечающий ряду требований, основанных на специфике бизнеса сети пекарен-кондитерских. Складской комплекс ООО «Магистраль» стал отличным решением. Договор аренды был подписан в конце марта, а в середине апреля мы подписали акт приема-передачи».