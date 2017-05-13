Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В мае 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) осуществил транспортно-экспедиционное обслуживание перевозки негабаритного груза – новой буровой установки из Китая на Куйбышевскую железную дорогу (КбшЖД).
«Несмотря на то, что ПГК ежедневно обеспечивает железнодорожные перевозки сотен тысяч грузов, каждая перевозка имеет свои особенности. В данном случае специфика груза потребовала соблюдения строгих условий транспортировки негабаритных конструкций, а также решения вопросов безопасной погрузки оборудования и его доставки до места назначения», — прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.
В частности, для разработки и составления схемы погрузки были проведены замеры бурового оборудования с выездом специалиста в Китай, оформлены необходимые документы, подготовлен под нестандартную перевозку подвижной состав, а также проведены контроль перегруза бурового оборудования и мониторинг груза на всем пути следования.
Перевозка осуществлялась групповой отправкой на платформах собственности ПГК. Суммарный вес оборудования составил 202 тонны. Транспортировка буровой установки проводилась по маршруту – станция Забайкальск Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) до станции Черниковка КбшЖД.
«Качественно выполненные работы для китайских заказчиков позволили нам получить еще один заказ на перевозку в июне буровой установки с ЗабЖД на Свердловскую железную дорогу», — рассказал директор филиала Валерий Яхимович.