Иркутский филиал ПГК перевез буровую установку

8 июня 2017 г.

В мае 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) осуществил транспортно-экспедиционное обслуживание перевозки негабаритного груза – новой буровой установки из Китая на Куйбышевскую железную дорогу (КбшЖД).

«Несмотря на то, что ПГК ежедневно обеспечивает железнодорожные перевозки сотен тысяч грузов, каждая перевозка имеет свои особенности. В данном случае специфика груза потребовала соблюдения строгих условий транспортировки негабаритных конструкций, а также решения вопросов безопасной погрузки оборудования и его доставки до места назначения», — прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

В частности, для разработки и составления схемы погрузки были проведены замеры бурового оборудования с выездом специалиста в Китай, оформлены необходимые документы, подготовлен под нестандартную перевозку подвижной состав, а также проведены контроль перегруза бурового оборудования и мониторинг груза на всем пути следования.

Перевозка осуществлялась групповой отправкой на платформах собственности ПГК. Суммарный вес оборудования составил 202 тонны. Транспортировка буровой установки проводилась по маршруту – станция Забайкальск Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) до станции Черниковка КбшЖД.

«Качественно выполненные работы для китайских заказчиков позволили нам получить еще один заказ на перевозку в июне буровой установки с ЗабЖД на Свердловскую железную дорогу», — рассказал директор филиала Валерий Яхимович.