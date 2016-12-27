Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
В 2016 году Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 1,7 млн тонн грузов в крытом подвижном составе, на 3% превысив аналогичный показатель 2015 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 10%, до 5,7 млрд т-км.
Основную номенклатуру перевозок составили цветные металлы, бумага, лесные и строительные грузы, химикаты.
Положительная динамика обусловлена эффективным управлением парком крытых вагонов, адресной работой с грузоотправителями Восточной Сибири, Забайкальского края и Амурской области по привлечению дополнительных объемов перевозок, а также увеличением погрузки ключевых клиентов ПГК в регионе – промышленных предприятий ОК РУСАЛ и «Группы «Илим».
В частности, объем перевозок цветных металлов вырос относительно 2015 года на 5%, до 472 тыс. тонн, бумаги – на 6%, до 386 тыс. тонн, лесных грузов – на 19%, до 328 тыс. тонн, строительных грузов – на 10% до 152 тыс. тонн.
Объем экспортных отправок увеличился на 29%, до 1,1 млн тонн, перевозки внутри России снизились на 14%, до 446 тыс. тонн, объем перевозок импортных грузов сократился на 44%, до 169 тыс. тонн.
Наибольший объем погрузки крытых вагонов пришелся на декабрь 2016 года, когда филиал ПГК перевез 183 тыс. тонн грузов при средней ежемесячной погрузке в 146 тыс. тонн.
«В 2016 году мы сконцентрировали усилия на максимально интенсивном использовании подвижного состава, сокращении оборота вагонов и их простоев под грузовыми операциями, выстраивании эффективной логистики, что позволило улучшить показатели предыдущего года. Значительный прирост перевозок в крытых вагонах мы получили благодаря долгосрочным сервисным контрактам с грузоотправителями. Кроме того, противовесом негативным экономическим факторам выступили предприятия, увеличившие объем экспортных отправок леса, цветных металлов и продукции ЛПК», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.
Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей западной России, в страны СНГ, а также в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.