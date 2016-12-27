Иркутский филиал ПГК увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе

20 января 2017 г.

В 2016 году Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 1,7 млн тонн грузов в крытом подвижном составе, на 3% превысив аналогичный показатель 2015 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 10%, до 5,7 млрд т-км.

Основную номенклатуру перевозок составили цветные металлы, бумага, лесные и строительные грузы, химикаты.

Положительная динамика обусловлена эффективным управлением парком крытых вагонов, адресной работой с грузоотправителями Восточной Сибири, Забайкальского края и Амурской области по привлечению дополнительных объемов перевозок, а также увеличением погрузки ключевых клиентов ПГК в регионе – промышленных предприятий ОК РУСАЛ и «Группы «Илим».

В частности, объем перевозок цветных металлов вырос относительно 2015 года на 5%, до 472 тыс. тонн, бумаги – на 6%, до 386 тыс. тонн, лесных грузов – на 19%, до 328 тыс. тонн, строительных грузов – на 10% до 152 тыс. тонн.

Объем экспортных отправок увеличился на 29%, до 1,1 млн тонн, перевозки внутри России снизились на 14%, до 446 тыс. тонн, объем перевозок импортных грузов сократился на 44%, до 169 тыс. тонн.

Наибольший объем погрузки крытых вагонов пришелся на декабрь 2016 года, когда филиал ПГК перевез 183 тыс. тонн грузов при средней ежемесячной погрузке в 146 тыс. тонн.

«В 2016 году мы сконцентрировали усилия на максимально интенсивном использовании подвижного состава, сокращении оборота вагонов и их простоев под грузовыми операциями, выстраивании эффективной логистики, что позволило улучшить показатели предыдущего года. Значительный прирост перевозок в крытых вагонах мы получили благодаря долгосрочным сервисным контрактам с грузоотправителями. Кроме того, противовесом негативным экономическим факторам выступили предприятия, увеличившие объем экспортных отправок леса, цветных металлов и продукции ЛПК», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей западной России, в страны СНГ, а также в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.